Комісії в Ощадбанку: які нововведення запроваджує банк з 1 липня 2026 року

Людина йде біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державному Ощадбанку оновлять тарифи для власників карток у тарифному пакеті MORE. Оновиться ціна на деякі банківські операції, які клієнти виконують найчастіше. Зміни відбудуться з 1 липня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку, передає Новини.LIVE.

Які комісії скасує Ощадбанк

Так, для клієнтів скасують комісію за поповнення карткових рахунків готівкою без використання картки через:

POS-термінали;

банкомати;

інформаційно-платіжні термінали;

за реквізитами рахунку.

Також з 1 липня в Ощадбанку не буде комісій для клієнтів, які зніматимуть гроші зі своїх рахунків:

у касах відділень;

через термінали самообслуговування;

в банкоматах Ощадбанку.

Що ще зміниться для клієнтів Ощадбанку

До того ж для користувачів з тарифним пакетом MORE з кредитним лімітом. безкоштовними Р2Р-перекази власних коштів з картки MORE, і перекази за фінансовим номером телефону через мобільний застосунок та вебсервіс Ощад24/7.

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Ще одне нововведення підготували для переказів за довільними реквізитами. З 1 липня комісія за переказ власних або кредитних коштів на рахунки в Ощадбанку та інших українських банках становитиме 0 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 14 червня 2026 Ощадбанк закриє усі відділення і призупинить робото свого мобільного застосунку. У зв'язку з технічними роботами клієнти не зможуть виконувати деякі операції, наприклад обмінювати валюту чи формувати декларації. Натомість карткові розрахунки в магазинах зняття готівки працюватимуть без перерви.

Ще Новини.LIVE писали, що Ощадбанк стягує за одну із послуг по 500 гривень щороку. Так, цього року фінусттанова переглянула низку тарифів на обслуговування рахунків. Тому ціни дещо зросли, зокрема за послугу інформування.