Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Ощадбанке станет меньше комиссий: какие услуги станут бесплатными

В Ощадбанке станет меньше комиссий: какие услуги станут бесплатными

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 06:01
Комиссии в Ощадбанке: какие нововведения вводит банк с 1 июля 2026 года
Человек идет мимо отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном Ощадбанке обновят тарифы для владельцев карт в тарифном пакете MORE. Изменятся цены на некоторые банковские операции, которые клиенты совершают чаще всего. Изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка, передает Новини.LIVE.

Какие комиссии отменит Ощадбанк

Так, для клиентов отменят комиссию за пополнение карточных счетов наличными без использования карты через:

  • POS-терминалы;
  • банкоматы;
  • информационно-платежные терминалы;
  • по реквизитам счета.

Также с 1 июля в Ощадбанке не будет комиссий для клиентов, которые будут снимать деньги со своих счетов:

  • в кассах отделений;
  • через терминалы самообслуживания;
  • в банкоматах Ощадбанка.

Что еще изменится для клиентов Ощадбанка

Кроме того, для пользователей с тарифным пакетом MORE с кредитным лимитом, будут доступны бесплатные P2P-переводы собственных средств с карты MORE, а также переводы по финансовому номеру телефона через мобильное приложение и веб-сервис Ощад24/7.

Читайте также:

Еще одно нововведение подготовили для переводов по произвольным реквизитам. С 1 июля комиссия за перевод собственных или кредитных средств на счета в Ощадбанке и других украинских банках составит 0 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 июня 2026 года Ощадбанк закроет все отделения и приостановит работу своего мобильного приложения. В связи с техническими работами клиенты не смогут выполнять некоторые операции, например обменивать валюту или формировать декларации. Зато карточные расчеты в магазинах и снятие наличных будут работать без перерыва.

Еще Новини.LIVE писали, что Ощадбанк взимает за одну из услуг по 500 гривен ежегодно. Так, в этом году финучреждение пересмотрело ряд тарифов на обслуживание счетов. Поэтому цены несколько выросли, в частности за услугу информирования.

тарифы Ощадбанк банки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации