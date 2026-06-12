Комиссии в Ощадбанке: какие нововведения вводит банк с 1 июля 2026 года

Человек идет мимо отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном Ощадбанке обновят тарифы для владельцев карт в тарифном пакете MORE. Изменятся цены на некоторые банковские операции, которые клиенты совершают чаще всего. Изменения вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка, передает Новини.LIVE.

Какие комиссии отменит Ощадбанк

Так, для клиентов отменят комиссию за пополнение карточных счетов наличными без использования карты через:

POS-терминалы;

банкоматы;

информационно-платежные терминалы;

по реквизитам счета.

Также с 1 июля в Ощадбанке не будет комиссий для клиентов, которые будут снимать деньги со своих счетов:

в кассах отделений;

через терминалы самообслуживания;

в банкоматах Ощадбанка.

Что еще изменится для клиентов Ощадбанка

Кроме того, для пользователей с тарифным пакетом MORE с кредитным лимитом, будут доступны бесплатные P2P-переводы собственных средств с карты MORE, а также переводы по финансовому номеру телефона через мобильное приложение и веб-сервис Ощад24/7.

Читайте также:

Еще одно нововведение подготовили для переводов по произвольным реквизитам. С 1 июля комиссия за перевод собственных или кредитных средств на счета в Ощадбанке и других украинских банках составит 0 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, 14 июня 2026 года Ощадбанк закроет все отделения и приостановит работу своего мобильного приложения. В связи с техническими работами клиенты не смогут выполнять некоторые операции, например обменивать валюту или формировать декларации. Зато карточные расчеты в магазинах и снятие наличных будут работать без перерыва.

Еще Новини.LIVE писали, что Ощадбанк взимает за одну из услуг по 500 гривен ежегодно. Так, в этом году финучреждение пересмотрело ряд тарифов на обслуживание счетов. Поэтому цены несколько выросли, в частности за услугу информирования.