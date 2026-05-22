Ощадбанк стягує по 500 грн щороку: за що платять клієнти та як заощадити

Картка в руках, банк.

У державній фінустанові "Ощадбанк" для повноцінної комунікації з клієнтами та автоматичного інформування про всі операції передбачені кілька каналів такої послуги, які можуть суттєво різнитися за вартістю. Відомо, який тарифний план передбачає списання близько 500 грн щороку за такий сервіс та які є альтернативи.

Хто з клієнтів Ощадбанку платить по 500 грн щороку

У 2026 році державний банк переглянув деякі тарифи на обслуговування поточних рахунків клієнтів з використанням карт. Нові ціни встановили лише для частини тарифних пакетів.

Зокрема, зросла вартість сервісу інформування клієнтів. Нині послуга з отримання повідомлень подорожчала для трьох видів карток від Ощадбанку;

цифрової або фізичної дебетової картки для повсякденних розрахунків "Моя картка";

кредитної картки на умовах тарифного пакета "MORE";

"Дитячої картки ЛАЙК'Ю", що доступна із 6 років.

Згідно з новими тарифами банку, ціни на повідомлення залежно від каналів надходження наступні:

для SMS-повідомлення — тепер коштує 40 грн/міс. замість 25 грн;

для повідомлень у Viber — становить 25 грн/міс. замість 15 грн.

З огляду на це, сервіс SMS-повідомлень від банківської установи за рік дорівнює 480 грн.

За даними банку, ті, хто не бажають переплачувати за послуги, можуть налаштувати push-сповіщення у мобільному застосунку "Ощад24/7". Такий тип інформування абсолютно безкоштовний.

Правила зміни сповіщень від Ощадбанку

Як пояснюють у фінустанові, клієнти мають право самостійно обрати канал інформування. Доступні на вибір:

push-сповіщення у Мобільному Ощаді;

інформування у Viber;

повідомлення через SMS;

сповіщення через E-mail.

Підключити необхідний тип сповіщення можна у застосунку "Ощад24/7". Для цього потрібно:

зайти у налаштування;

у меню обрати "Ще";

перейти в "Налаштування";

відкрити "Повідомлення";

увімкнути сповіщення для кожної з карток.

Також увімкнути повідомлення або змінити канал можна у чат-боті Ощадбанку у Viber, Telegram чи Facebook.

З відповідним питанням можна звернутись і до контакт-центру, зателефонувавши зі свого номера, прив'язаного до картки Ощадбанку: 0 800 210 800 (безкоштовно в Україні).

Окрім того, налаштувати сповіщення можна також у відділенні Ощадбанку в межах регіону, де відкривався рахунок.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ощадбанк просить клієнтів регулярно оновлювати дані в рамках закону про фінмоніторинг. Щоб уникнути обмежень за рахунками, треба додати актуальну інформацію, зокрема, щодо максимального обсягу операцій (надходжень) щомісяця. Така вимога також стосується пенсіонерів.

Ще Новини.LIVE писали, що у клієнтів можуть бути проблеми з авторизацією в "Ощад 24/7". Декому можуть заблокувати доступ. У банку пояснили, що причини можуть бути різні. Зокрема, якщо один обліковий запис використовується на окремих гаджетах.