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В Ощадбанку пояснили, що робити зі старими картками

4 січня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк пояснив, чи дієві старі картки під час розрахунків
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, що робити зі старими картками, неоновленими з лютого 2022 року. Такі картки навіть за кордоном можуть бути абсолютно дієвими, якщо здійснювати оплату через мобільний застосунок.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі  Facebook.

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Із запитаннями щодо дії карток звертаються клієнти на сторінці фінустанови, оскільки прибути в офіс банку проблематично під час війни.
 
"Доброго дня, підкажіть, будь ласка, чи плануєте продовжувати термін дії карток після 31.12?", — йдеться у запитанні.
 
Як зазначив представник фінустанови, таким клієнтам немає потреби здійснювати заміну у банківських відділеннях ще цілих пів року.

Днями дія всіх платіжних карток банку, термін яких добіг кінця, починаючи з 24 лютого 2022 року, була продовжена до 30 червня поточного року. Цей процес відбувся автоматично.

Усі банківські картки з продовженим терміном вважаються повноцінними. Ними надалі дозволяється:

  • розраховуватись у торговельних мережах;
  • знімати готівку в банкоматах.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощад у соцмережах

Кому потрібно з'явитися у відділення чи перейти на віртуальну картку

У разі перевипуску нової платіжної картки, громадяни мають звернутися до відділення Ощадбанку, щоб отримати її особисто.

Під час використання картки за кордоном і за умови появи проблем, можна здійснювати оплату через мобільний застосунок, тобто користуватись віртуальною карткою.

Держбанк кілька разів ухвалював рішення про продовження терміну дії карт під час воєнного стану. Там наголошували, що це допоможе українцям не йти спеціально в офіс банку.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку можливе стягнення комісії за сервіс смс-повідомлення, навіть якщо його вимкнути у застосунку. Така послуга за рік коштує 120 грн, і її можна скасувати.

Також у держбанку пояснили, чому відбувається списання комісії під час операцій через банкомат. На такі стягнення коштів скаржаться клієнти.

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