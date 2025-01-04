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В Ощадбанке объяснили, что делать со старыми картами

4 января 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк объяснил, действенны ли старые карты при расчетах
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В государственном финучреждении Ощадбанк" объяснили, что делать со старыми картами, необновленными с февраля 2022 года. Такие карты даже за рубежом могут быть абсолютно действенными, если осуществлять оплату через мобильное приложение.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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С вопросами относительно действия карт обращаются клиенты на странице финучреждения, поскольку прибыть в офис банка проблематично во время войны.
 
"Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, планируете ли продлевать срок действия карт после 31.12?", — говорится в вопросе.

Как отметил представитель финучреждения, таким клиентам нет необходимости осуществлять замену в банковских отделениях еще целых полгода.

На днях действие всех платежных карт банка, срок которых подошел к концу, начиная с 24 февраля 2022 года, было продлено до 30 июня текущего года. Этот процесс произошел автоматически.

Все банковские карты с продленным сроком считаются полноценными. Ими в дальнейшем разрешается:

  • рассчитываться в торговых сетях;
  • снимать наличные в банкоматах.

 

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Кому нужно явиться в отделение или перейти на виртуальную карту

В случае перевыпуска новой платежной карты, граждане должны обратиться в отделение Ощадбанка, чтобы получить ее лично.

При использовании карты за рубежом и возникновении проблем, можно осуществлять оплату через мобильное приложение, то есть пользоваться виртуальной картой.

Госбанк несколько раз принимал решение о продлении срока действия карт во время военного положения. Там подчеркивали, что это поможет украинцам не идти специально в офис банка.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке возможно взыскание комиссии за сервис смс-сообщения, даже если его отключить в приложении. Такая услуга за год стоит 120 грн, и ее можно отменить.

Также в госбанке объяснили, почему происходит списание комиссии при операциях через банкомат. На такие взыскания средств жалуются клиенты.

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