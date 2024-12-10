Ощадбанк розповів про технічний збій, що стягує неіснуючі борги — що треба знати

Карта Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" через технічні збої може виникати заборгованість за рахунками. У банку обіцяють допомогти з проблемою, а сам борг у такій ситуації має погаситися автоматично.

Про один з таких випадків йдеться у повідомленні на сторінці фінустанови у соцмережі Facebook.

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Борг клієнтів Ощадбанку через техзбій

Як зазначила одна з клієнток Ощадбанку, днями у неї на рахунку виник борг, тоді як кошти у банку не позичала. Така ситуація виникла не на кредитній картці, а на зарплатній.

Жінка звернулась до оператора з відповідною проблемою, де їй пояснили, що виник технічний збій. Оскільки заборгованість тривалий час не зникала, вирішила написати про проблему на сторінці банку у соцмережі.

"Поясніть мені, що за афера у вас. Моя зарплатна картка (не кредитна) має заборгованість, яку я не робила. Оператор ваш сказала, що це технічний збій, але від ранку нічого не змінилось. Як прийде зарплата, то вона піде на погашення неіснуючого боргу, і я тоді тим більше не побачу своїх грошей. Це новий вид афери? Думаю, журналістам буде цікаво", — повідомила клієнтка.

Скриншот. Джерело: Ощад у Facebook

Пояснення Ощадбанку

Представник фінустанови відреагував на звернення, зазначивши, що через технічний збій такий борг має погаситися автоматично. У зв'язку з цим пообіцяв допомогти від імені банку з вирішенням відповідної проблеми, проте не пояснив, через що могли виникнути такі технічні негаразди.



"Вітаю, я співробітник головного офісу Ощадбанку. На жаль, якщо стався технічний збій, то цей борг має автоматично погаситися. Для уточнення додаткової інформації, пишу вам в особисті повідомлення", — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Ощадбанк продовжує блокувати картки клієнтам. Однією з причин є зобов’язання Пенсійного фонду України (ПФУ) до банків нагадувати українцям пройти верифікацію.

Також ми писали, що в Ощадбанку розповіли, що послуга з блокування та розблокування картки є платною. Це обійдеться клієнтам у 20 — 30 гривень.