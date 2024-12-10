Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У клієнтів Ощадбанку через збій виникли борги — деталі arrow

У клієнтів Ощадбанку через збій виникли борги — деталі

10 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк розповів про технічний збій, що стягує неіснуючі борги — що треба знати
Карта Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

У клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" через технічні збої може виникати заборгованість за рахунками. У банку обіцяють допомогти з проблемою, а сам борг у такій ситуації має погаситися автоматично.

Про один з таких випадків йдеться у повідомленні на сторінці фінустанови у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Борг клієнтів Ощадбанку через техзбій

Як зазначила одна з клієнток Ощадбанку, днями у неї на рахунку виник борг, тоді як кошти у банку не позичала. Така ситуація виникла не на кредитній картці, а на зарплатній.

Жінка звернулась до оператора з відповідною проблемою, де їй пояснили, що виник технічний збій. Оскільки заборгованість тривалий час не зникала, вирішила написати про проблему на сторінці банку у соцмережі.

"Поясніть мені, що за афера у вас. Моя зарплатна картка (не кредитна) має заборгованість, яку я не робила. Оператор ваш сказала, що це технічний збій, але від ранку нічого не змінилось. Як прийде зарплата, то вона піде на погашення неіснуючого боргу, і я тоді тим більше не побачу своїх грошей. Це новий вид афери? Думаю, журналістам буде цікаво", — повідомила клієнтка.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощад у Facebook

Пояснення Ощадбанку

Представник фінустанови відреагував на звернення, зазначивши, що через технічний збій такий борг має погаситися автоматично. У зв'язку з цим пообіцяв допомогти від імені банку з вирішенням відповідної проблеми, проте не пояснив, через що могли виникнути такі технічні негаразди.
 
"Вітаю, я співробітник головного офісу Ощадбанку. На жаль, якщо стався технічний збій, то цей борг має автоматично погаситися. Для уточнення додаткової інформації, пишу вам в особисті повідомлення", — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Ощадбанк продовжує блокувати картки клієнтам. Однією з причин є зобов’язання Пенсійного фонду України (ПФУ) до банків нагадувати українцям пройти верифікацію.

Також ми писали, що в Ощадбанку розповіли, що послуга з блокування та розблокування картки є платною. Це обійдеться клієнтам у 20 — 30 гривень.

Ощадбанк гроші банки борги рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:24 Львів'янка виграла суд у мерії щодо ліміту безкоштовних поїздок

09:23 У ЦПД показали, як морпіхи знищують росіян на Курщині — відео

09:18 Коли у одеситів буде світло — графіки на сьогодні

09:15 Grok від Ілона Маска став безплатним для всіх користувачів X

09:12 Борги за комунальні послуги — як оформити розстрочку у 2024 році

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

08:58 Зеленський назвав політика, якого Путін боїться більш за все

08:57 У застосунку Укрзалізниці стався масштабний збій

Text

08:53 Військовий ЗСУ вказав на проблеми в роботі українських ВПК

08:45 Суми у платіжках за газ перерахують — хто заплатить більше

08:30 Термін дії висновку ВЛК — адвокатка розповіла про важливі нюанси

09:24 Львів'янка виграла суд у мерії щодо ліміту безкоштовних поїздок

09:23 У ЦПД показали, як морпіхи знищують росіян на Курщині — відео

09:18 Коли у одеситів буде світло — графіки на сьогодні

09:15 Grok від Ілона Маска став безплатним для всіх користувачів X

09:12 Борги за комунальні послуги — як оформити розстрочку у 2024 році

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

08:58 Зеленський назвав політика, якого Путін боїться більш за все

08:57 У застосунку Укрзалізниці стався масштабний збій

08:45 Суми у платіжках за газ перерахують — хто заплатить більше

08:30 Термін дії висновку ВЛК — адвокатка розповіла про важливі нюанси

08:30 У Торецьку точаться бої за кожен будинок — яка там ситуація

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Text

08:53 Військовий ЗСУ вказав на проблеми в роботі українських ВПК

Text

08:00 Протести у Грузії та пенсійна реформа в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

Text

00:25 Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

9 грудня 2024
Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям