Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Ощадбанку пояснили, кому загрожує блокування "Ощад 24/7" arrow

В Ощадбанку пояснили, кому загрожує блокування "Ощад 24/7"

25 грудня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк назвав причини блокування мобільного застосунку Ощад 24/7
Телефон та картка в руках. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" іноді мають проблеми з доступом до мобільного застосунку "Ощад 24/7". У фінустанові уточнили, у яких випадках система може вимагати повторної реєстрації.

Про це йдеться у поясненні Ощадбанку.

Читайте також:

Проблеми з доступом до застосунку Ощадбанку

Так, на сторінках Ощадбанку у соцмережах клієнти іноді скаржаться на те, що банк з невідомих причин автоматично закриває доступ до облікових записів у застосунку.

"Благаю, допоможіть вирішити проблему з блокуванням додатку Ощад...", — йдеться в одному з повідомлень на сторінці банку у соцмережі Facebook.
 
Представники фінустанови пояснюють, що банк іноді вимагає додаткової перевірки. Для уточнення інформації потрібно зателефонувати через сайт банку за допомогою вебдзвінка чи через вайбер. Проте зв'язатися з банком без свого фінансового номера телефону, який прив'язаний до банківського рахунку, буде неможливо.

Чому банк вимагає повторної реєстрації у застосунку

Як пояснили раніше у банку, автоматичне закриття доступу до облікових записів у застосунку "Мобільний Ощад" може статися у випадку, якщо один обліковий запис використовується одразу на кількох пристроях. У зв'язку з цим у банку виникають підозри щодо даних таких клієнтів.

У такому разі необхідно здійснити повторну реєстрацію. Після внесення інформації — історія операцій, шаблони та інші дані, збережуться.

Для цього треба зробити кілька простих кроків:

  • внизу стартової сторінки обрати "Увійти чи зареєструватися";
  • внести свій фінансовий номер мобільного телефону;
  • дочекатися дзвінка від банку;
  • ввести код, що надасть система;
  • внести номер активної платіжної картки;
  • ввести підтвердження PIN-кодом до картки;
  • вигадати новий логін та пароль.

Також для оперативного доступу в "Ощад 24/7" можна вигадати код доступу чи активувати Touch ID/Face ID, як альтернативу способу входу в застосунок.

 

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Для запобігання у подальшому автоматичного закриття облікового запису варто не використовувати облікові записи на чужих пристроях.  

Нагадаємо, Ощадбанк вкотре ухвалив рішення про продовження терміну дії карток. Таке рішення покликане допомогти українцям не хвилюватися щодо функціональності своїх старих карток.

Також ми писали, що в Ощадбанку розповіли, коли можуть стягувати додаткову комісію у банкоматах. Розмір комісії залежить від типу картки, відповідно до затверджених банківських тарифів.

онлайн-послуги Ощадбанк банки послуги застосунок

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк попередив, кому необхідно перевипустити картку

06:56 Інспектор з військового обліку — що це за новий стандарт професії

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:30 Ціни на ячмінь на Різдво — яка вартість тонни зерна у грудні

06:30 Неповні дані в "Резерв+" — які можуть бути проблеми

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

06:13 Україна потужно вдарила по НПЗ в Ростові — супутникові знімки

06:10 Пенсіонери отримають доплати до 1 тис. гривень — які умови

Термінова новина

06:07 У Харкові прогриміла низка вибухів — місто атакують ракетами

06:02 ШІ назвав три найгарніші породи собак в Україні — вибір дивує

07:01 ПриватБанк попередив, кому необхідно перевипустити картку

06:56 Інспектор з військового обліку — що це за новий стандарт професії

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:30 Ціни на ячмінь на Різдво — яка вартість тонни зерна у грудні

06:30 Неповні дані в "Резерв+" — які можуть бути проблеми

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

06:13 Україна потужно вдарила по НПЗ в Ростові — супутникові знімки

06:10 Пенсіонери отримають доплати до 1 тис. гривень — які умови

Термінова новина

06:07 У Харкові прогриміла низка вибухів — місто атакують ракетами

06:02 ШІ назвав три найгарніші породи собак в Україні — вибір дивує

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

24 грудня 2024
Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні