Ощадбанк назвав причини блокування мобільного застосунку Ощад 24/7

Телефон та картка в руках. Фото: Freepik

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" іноді мають проблеми з доступом до мобільного застосунку "Ощад 24/7". У фінустанові уточнили, у яких випадках система може вимагати повторної реєстрації.

Про це йдеться у поясненні Ощадбанку.

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Проблеми з доступом до застосунку Ощадбанку

Так, на сторінках Ощадбанку у соцмережах клієнти іноді скаржаться на те, що банк з невідомих причин автоматично закриває доступ до облікових записів у застосунку.

"Благаю, допоможіть вирішити проблему з блокуванням додатку Ощад...", — йдеться в одному з повідомлень на сторінці банку у соцмережі Facebook.



Представники фінустанови пояснюють, що банк іноді вимагає додаткової перевірки. Для уточнення інформації потрібно зателефонувати через сайт банку за допомогою вебдзвінка чи через вайбер. Проте зв'язатися з банком без свого фінансового номера телефону, який прив'язаний до банківського рахунку, буде неможливо.

Чому банк вимагає повторної реєстрації у застосунку

Як пояснили раніше у банку, автоматичне закриття доступу до облікових записів у застосунку "Мобільний Ощад" може статися у випадку, якщо один обліковий запис використовується одразу на кількох пристроях. У зв'язку з цим у банку виникають підозри щодо даних таких клієнтів.

У такому разі необхідно здійснити повторну реєстрацію. Після внесення інформації — історія операцій, шаблони та інші дані, збережуться.

Для цього треба зробити кілька простих кроків:

внизу стартової сторінки обрати "Увійти чи зареєструватися";

внести свій фінансовий номер мобільного телефону;

дочекатися дзвінка від банку;

ввести код, що надасть система;

внести номер активної платіжної картки;

ввести підтвердження PIN-кодом до картки;

вигадати новий логін та пароль.

Також для оперативного доступу в "Ощад 24/7" можна вигадати код доступу чи активувати Touch ID/Face ID, як альтернативу способу входу в застосунок.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Для запобігання у подальшому автоматичного закриття облікового запису варто не використовувати облікові записи на чужих пристроях.

Нагадаємо, Ощадбанк вкотре ухвалив рішення про продовження терміну дії карток. Таке рішення покликане допомогти українцям не хвилюватися щодо функціональності своїх старих карток.

Також ми писали, що в Ощадбанку розповіли, коли можуть стягувати додаткову комісію у банкоматах. Розмір комісії залежить від типу картки, відповідно до затверджених банківських тарифів.