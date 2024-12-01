Чому суд не допоміг клієнту Ощадбанку повернути списані понад 100 тис. грн — деталі справи

Банківська картка і гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного Ощадбанку поскаржився, що з його карткового рахунку було списано 103 950 гривень без його згоди. Проте у відділенні фінустанови заявили, що транзакцію проведено коректно, використовуючи всі необхідні реквізити. Незважаючи на це, чоловік вимагає повернути гроші.

Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва.

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Деталі справи

Зазначено, що 7 листопада 2022 року чоловік виявив, що з його рахунку в Ощадбанку списали 103 950 гривень. Звернувшись до найближчого відділення, він отримав відповідь, що операцію виконано коректно з використанням усіх необхідних реквізитів.

Не погоджуючись із таким поясненням, чоловік подав заяву до поліції. На основі його звернення було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Крім того, він направив листа до Національного банку України з проханням перевірити факт неповернення коштів, які він вважає безпідставно списаними. Однак регулятор підтвердив, що транзакцію проведено згідно з вимогами та із застосуванням усіх необхідних даних.

Що вирішив суд

Суд відмовив чоловікові у задоволенні позову щодо стягнення коштів з Ощадбанку, визнавши його вимоги необґрунтованими. Суд встановив, що відповідальність за спірні транзакції, проведені 6 листопада 2022 року, лежить на позивачеві, оскільки його звернення до банку було зафіксоване лише 8 листопада 2022 року, тобто після здійснення цих операцій.

Також суд зазначив, що внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) не є доказом неправомірності дій банку, оскільки остаточного рішення у кримінальному провадженні на момент розгляду справи не було. Представник відповідача зазначив, що частина коштів — 45 тисяч гривень — була перерахована на власну картку клієнта, що також підтверджує коректність виконаних операцій.

Нагадаємо, для закриття картки Ощадбанку клієнт має особисто звернутися до відділення банку з документами та подати заяву на деактивацію рахунку. Така процедура створює труднощі для багатьох українців, особливо для тих, хто через повномасштабну війну опинився за кордоном, але досі має кошти на рахунках у банку.

Ми також писали, що пенсіонерка залишилася без 26,4 тисячі гривень, які зникли з її рахунку в Ощадбанку. Згодом з'ясувалося, що гроші були викрадені шахраями. Проте суд не допоміг жінці повернути кошти.