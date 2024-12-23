Ощадбанк встановив новий термін дії карток

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" продовжила терміни дії старих платіжних карток. Черговий дедлайн змістили до кінця весни 2025 року.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Новий термін дії карток Ощадбанку

Як зазначили у фінустанові, дія всіх платіжних карток Ощадбанку, термін яких завершився, починаючи з 24 лютого 2022 року, продовжиться до 30 червня 2025 року. Відповідне пролонгування відбудеться автоматично.

Усі банківські картки з продовженим терміном продовжать повноцінно працювати. Ними можна буде:

розраховуватись у торговельно-сервісних мережах;

знімати готівкові кошти в банкоматах.

"Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", — додав керівник банку.

Ощадбанк неодноразово ухвалював рішення про продовження терміну дії своїх карток. Там наголошували, що це допоможе українцям не хвилюватися щодо оновлення своїх старих карток та не йти спеціально у відділення банку.

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