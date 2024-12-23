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Ощадбанк оновив термін дії старих карток

23 грудня 2024 09:02
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк встановив новий термін дії карток
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "Ощадбанк" продовжила терміни дії старих платіжних карток. Черговий дедлайн змістили до кінця весни 2025 року.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Новий термін дії карток Ощадбанку

Як зазначили у фінустанові, дія всіх платіжних карток Ощадбанку, термін яких завершився, починаючи з 24 лютого 2022 року, продовжиться до 30 червня 2025 року. Відповідне пролонгування відбудеться автоматично.

Усі банківські картки з продовженим терміном продовжать повноцінно працювати. Ними можна буде:

  • розраховуватись у торговельно-сервісних мережах;
  • знімати готівкові кошти в банкоматах.

"Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час", — додав керівник банку.

Ощадбанк неодноразово ухвалював рішення про продовження терміну дії своїх карток. Там наголошували, що це допоможе українцям не хвилюватися щодо оновлення своїх старих карток та не йти спеціально у відділення банку.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку розповіли, як отримати кошти за програмою "Зимова єПідтримка". Також відомо, коли варто чекати на надходження виплат.

Також видання Новини.LIVE розповіло, як зробити переказ грошей між картками Ощадбанку та на картки інших банків. Зокрема, процедура переказу через сайт — доволі проста.

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