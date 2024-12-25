Ощадбанк назвал причины блокировки мобильного приложения Ощад 24/7

Телефон и карта в руках. Фото: Freepik

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" иногда имеют проблемы с доступом к мобильному приложению "Ощад 24/7". В финучреждении уточнили, в каких случаях система может потребовать повторной регистрации.

Об этом говорится в объяснении Ощадбанка.

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Проблемы с доступом к приложению Ощадбанка

Так, на страницах Ощадбанка в соцсетях клиенты иногда жалуются на то, что банк по неизвестным причинам автоматически закрывает доступ к аккаунтам в приложении.

"Умоляю, помогите решить проблему с блокировкой приложения Ощад...", — говорится в одном из сообщений на странице банка в соцсети Facebook.



Представители финучреждения объясняют, что банк иногда требует дополнительной проверки. Для уточнения информации нужно позвонить через сайт банка с помощью веб-звонка или через вайбер. Однако связаться с банком без своего финансового номера, привязанного к банковскому счету телефона, будет невозможно.

Почему банк требует повторной регистрации в приложении

Как пояснили ранее в банке, автоматическое закрытие доступа к аккаунтам в приложении "Мобильный Ощад" может произойти в случае, если один аккаунт используется сразу на нескольких устройствах. В связи с этим у банка возникают подозрения относительно данных таких клиентов.

В таком случае необходимо произвести повторную регистрацию. После внесения информации — история операций, шаблоны и другие данные сохранятся.

Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

внизу стартовой страницы выбрать "Войти или зарегистрироваться";

внести свой номер мобильного телефона;

дождаться звонка от банка;

ввести код, который предоставит система;

внести номер активной платежной карты;

ввести подтверждение PIN-кодом к карте;

придумать новый логин и пароль.

Также для оперативного доступа в "Ощад 24/7" можно придумать код доступа или активировать Touch ID/Face ID как альтернативу способа входа в приложение.



Скриншот. Источник: Ощадбанк

Для предотвращения дальнейшего автоматического закрытия учетной записи следует не использовать учетные записи на чужих устройствах.

Напомним, Ощадбанк в очередной раз принял решение о продлении срока действия карт. Такое решение призвано помочь украинцам не волноваться по поводу функциональности своих старых карт.

Также мы писали, что в Ощадбанке рассказали, когда могут взимать дополнительную комиссию в банкоматах. Размер комиссии зависит от типа карты, согласно утвержденным банковским тарифам.