Ощадбанк назвал причины блокировки мобильного приложения Ощад 24/7

В Ощадбанке объяснили, кому грозит блокировка "Ощад 24/7"
Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" иногда имеют проблемы с доступом к мобильному приложению "Ощад 24/7". В финучреждении уточнили, в каких случаях система может потребовать повторной регистрации.
Об этом говорится в объяснении Ощадбанка.
Проблемы с доступом к приложению Ощадбанка
Так, на страницах Ощадбанка в соцсетях клиенты иногда жалуются на то, что банк по неизвестным причинам автоматически закрывает доступ к аккаунтам в приложении.
"Умоляю, помогите решить проблему с блокировкой приложения Ощад...", — говорится в одном из сообщений на странице банка в соцсети Facebook.
Представители финучреждения объясняют, что банк иногда требует дополнительной проверки. Для уточнения информации нужно позвонить через сайт банка с помощью веб-звонка или через вайбер. Однако связаться с банком без своего финансового номера, привязанного к банковскому счету телефона, будет невозможно.
Почему банк требует повторной регистрации в приложении
Как пояснили ранее в банке, автоматическое закрытие доступа к аккаунтам в приложении "Мобильный Ощад" может произойти в случае, если один аккаунт используется сразу на нескольких устройствах. В связи с этим у банка возникают подозрения относительно данных таких клиентов.
В таком случае необходимо произвести повторную регистрацию. После внесения информации — история операций, шаблоны и другие данные сохранятся.
Для этого нужно сделать несколько простых шагов:
- внизу стартовой страницы выбрать "Войти или зарегистрироваться";
- внести свой номер мобильного телефона;
- дождаться звонка от банка;
- ввести код, который предоставит система;
- внести номер активной платежной карты;
- ввести подтверждение PIN-кодом к карте;
- придумать новый логин и пароль.
Также для оперативного доступа в "Ощад 24/7" можно придумать код доступа или активировать Touch ID/Face ID как альтернативу способа входа в приложение.
Для предотвращения дальнейшего автоматического закрытия учетной записи следует не использовать учетные записи на чужих устройствах.
Напомним, Ощадбанк в очередной раз принял решение о продлении срока действия карт. Такое решение призвано помочь украинцам не волноваться по поводу функциональности своих старых карт.
Также мы писали, что в Ощадбанке рассказали, когда могут взимать дополнительную комиссию в банкоматах. Размер комиссии зависит от типа карты, согласно утвержденным банковским тарифам.
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