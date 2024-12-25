Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Ощадбанке объяснили, кому грозит блокировка "Ощад 24/7" arrow

В Ощадбанке объяснили, кому грозит блокировка "Ощад 24/7"

25 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк назвал причины блокировки мобильного приложения Ощад 24/7
Телефон и карта в руках. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" иногда имеют проблемы с доступом к мобильному приложению "Ощад 24/7". В финучреждении уточнили, в каких случаях система может потребовать повторной регистрации.

Об этом говорится в объяснении Ощадбанка.

Читайте также:

Проблемы с доступом к приложению Ощадбанка

Так, на страницах Ощадбанка в соцсетях клиенты иногда жалуются на то, что банк по неизвестным причинам автоматически закрывает доступ к аккаунтам в приложении.

"Умоляю, помогите решить проблему с блокировкой приложения Ощад...", — говорится в одном из сообщений на странице банка в соцсети Facebook.

Представители финучреждения объясняют, что банк иногда требует дополнительной проверки. Для уточнения информации нужно позвонить через сайт банка с помощью веб-звонка или через вайбер. Однако связаться с банком без своего финансового номера, привязанного к банковскому счету телефона, будет невозможно.

Почему банк требует повторной регистрации в приложении

Как пояснили ранее в банке, автоматическое закрытие доступа к аккаунтам в приложении "Мобильный Ощад" может произойти в случае, если один аккаунт используется сразу на нескольких устройствах. В связи с этим у банка возникают подозрения относительно данных таких клиентов.

В таком случае необходимо произвести повторную регистрацию. После внесения информации — история операций, шаблоны и другие данные сохранятся.

Для этого нужно сделать несколько простых шагов:

  • внизу стартовой страницы выбрать "Войти или зарегистрироваться";
  • внести свой номер мобильного телефона;
  • дождаться звонка от банка;
  • ввести код, который предоставит система;
  • внести номер активной платежной карты;
  • ввести подтверждение PIN-кодом к карте;
  • придумать новый логин и пароль.

Также для оперативного доступа в "Ощад 24/7" можно придумать код доступа или активировать Touch ID/Face ID как альтернативу способа входа в приложение.

 

Ощадбанк

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Для предотвращения дальнейшего автоматического закрытия учетной записи следует не использовать учетные записи на чужих устройствах.

Напомним, Ощадбанк в очередной раз принял решение о продлении срока действия карт. Такое решение призвано помочь украинцам не волноваться по поводу функциональности своих старых карт.

Также мы писали, что в Ощадбанке рассказали, когда могут взимать дополнительную комиссию в банкоматах. Размер комиссии зависит от типа карты, согласно утвержденным банковским тарифам.

онлайн-услуги Ощадбанк банки услуги приложение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсионеры получат доплаты до 1 тыс. гривен — какие условия

Срочная новость

06:07 В Харькове прогремел ряд взрывов — город атакуют ракетами

06:02 ИИ назвал три красивейшие породы собак в Украине — выбор удивляет

06:01 В Ощадбанке объяснили, кому грозит блокировка "Ощад 24/7"

05:50 Субсидии и другие выплаты в Украине пересчитают — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:42 Впервые с начала войны Харьков украсили к зимним праздникам

05:42 Выплаты за пленного — кто из родственников имеет на них право

Срочная новость

05:31 Воздушная тревога во многих областях и в Киеве – что известно

05:11 Кабмин упростил закупку дронов и РЭБ для ВСУ — что изменилось

05:05 Рождество со снегом и дождями — прогноз синоптиков на сегодня

06:10 Пенсионеры получат доплаты до 1 тыс. гривен — какие условия

Срочная новость

06:07 В Харькове прогремел ряд взрывов — город атакуют ракетами

06:02 ИИ назвал три красивейшие породы собак в Украине — выбор удивляет

06:01 В Ощадбанке объяснили, кому грозит блокировка "Ощад 24/7"

05:50 Субсидии и другие выплаты в Украине пересчитают — что известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:42 Впервые с начала войны Харьков украсили к зимним праздникам

05:42 Выплаты за пленного — кто из родственников имеет на них право

Срочная новость

05:31 Воздушная тревога во многих областях и в Киеве – что известно

05:11 Кабмин упростил закупку дронов и РЭБ для ВСУ — что изменилось

05:05 Рождество со снегом и дождями — прогноз синоптиков на сегодня

Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине