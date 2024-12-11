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В Ощадбанке объяснили, когда берут комиссию за снятие налички

11 декабря 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк напомнил условия, с какой суммы взимает комиссию за снятие наличных денег
Снятие денег с карты в банкомате. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, при каких условиях происходит списание комиссии при снятии наличных средств через банкомат. На снятие денег жалуются клиенты банка.

Об этом говорится в жалобе на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Списание средств на услугу снятия наличных

Один из клиентов хотел уточнить у представителя банка, когда Ощадбанк начал снимать комиссию с карточек, куда поступают социальные выплаты, во время снятия в банкоматах. Он постоянно снимал средства и раньше дополнительные деньги не взимались, лимиты на снятие не превышал. Также о списании средств за услугу банк не ставит граждан в известность.

"С каких пор в Приватовских банкоматах при снятии со сберегательной карты берется комиссия!... Карточка для социальных выплат (пенсионная). Снятие тысячу грн... Никогда раньше не было. Тем больше Ощадбанк комиссию скрывает. Только если скачать квитанцию, то уже там пишется комиссия", — говорится в сообщении.

При каких условиях Ощадбанк взимает комиссию

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что средства могут взимать за услугу снятия наличных денег в банкоматах. Сумма комиссии зависит от типа платежной карты, в соответствии с утвержденными тарифами банка. В то же время есть сумма, которую разрешается снимать без комиссии, средства списывают в случае ее превышения. Нельзя снимать больше лимита в 10 тыс. гривен. Для проверки карты — посоветовали звонить с финансового номера в контакт центра 0800210800.

"Согласно тарифам банка, если снимать наличные деньги с других украинских банкоматов, в пределах лимита по счету 10 000 гривен в месяц не тарифицируется, свыше лимита 1% + 5 гривен. С тарифами можно всегда ознакомиться на сайте банка в открытом доступе", — добавили в банке.

Как говорится на портале банка, по тарифу "Мой счет" на бесплатное снятие наличных денег в банкоматах украинских банков был снижен порог до 10 тыс. грн.

Также изменили комиссию за перевод на счета, открытые в Ощадбанке, через приложение "Ощад 24/7" — 3 грн, на счет другого финучреждения — 1.00% + 5 грн.

В целом Ощадбанк позволяет снимать наличные деньги до 50 тыс. гривен в сутки, однако не более 20 тыс. за один раз.

На сайте отмечается, что есть несколько видов карт, в частности "Моя карта" предназначена для расчетов в магазинах и онлайн, переводов между картами. Она предусматривает:

  • бесплатные переводы с карты на карту;
  • бесплатное снятие наличных денег в банкоматах;
  • обслуживание в разной валюте;
  • участие в акциях VISA/Mastercard.

Напомним, ранее клиенты Ощадбанка сообщили, что банк списывает по 30 грн за услугу по блокированию/разблокировке карты. В банке объяснили, что это предусмотрено принятой тарифной сеткой.

Ранее мы писали, что Ощадбанк может автоматически списывать комиссию в 300 грн за перевыпуск зарплатных карт. Такое может случиться, если было переоформлено на "элитную" карту.

Ощадбанк банки банкоматы банковские карты счета комисия

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