Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Ощадбанку пояснили, як українцям за кордоном закрити рахунки

В Ощадбанку пояснили, як українцям за кордоном закрити рахунки

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:01
В Ощадбанку немає можливості закриття карток онлайн — як діяти біженцям
Людина тримає карту в руках. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" нагадали, що поки що для клієнтів немає можливості дистанційного закриття рахунків. Проте дали поради, як бути в такій ситуації тим громадянам, які вимушено перебувають за кордоном.

Про це йдеться у повідомленні банку у соцмережі Facebook. 

Реклама
Читайте також:

Як українцям за кордоном закрити рахунки в Ощадбанку

Із запитанням до фінустанови, як закрити карту Ощадбанку громадянам, які нині перебувають за кордоном, звернулась одна з клієнток.  

"Як деактивувати картку (не заблокувати, а видалити), яку не використовуєш?... Людина знаходиться за кордоном і не має змоги прийти до банку. На картці грошей нема. Як це зробити онлайн?", — йдеться у зверненні.

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що послуги дистанційної деактивації картки в банку немає. Людина має особисто звернутися до відділення банку з документом, де підтверджуватиметься особа, та самою карткою, навіть якщо перебуває за кордоном чи на окупованих територіях.

Якщо зробити це неможливо, то залишається лише один спосіб закриття рахунку. Це може зробити будь-який інший громадянин за наявності нотаріальної довіреності.
Механізм полягає наступним чином:

  • необхідно прибути до банківської установи;
  • написати відповідну заяву;
  • здати картку для подальшої утилізації працівнику банку;
  • надати нотаріальну довіреність.

У крайньому разі, якщо на картці немає коштів і нею не користувалися три роки, то її закриють автоматично. 

"Технічно немає можливості закрити рахунок онлайн, та для закриття потрібно звертатися у відділення особисто, або це може зробити інша особа за наявності нотаріальної довіреності, в якій мають бути чітко визначені повноваження на закриття рахунку. Якщо ж по рахунку відключена платна послуга смс, та на рахунку немає коштів, рахунок може бути автоматично закритий банком через 3 роки", — йдеться у поясненні.

Закриття віртуальної карти Ощадбанку

Дистанційно закривати клієнти можуть тільки віртуальні карти. Для цього потрібно подати заявку на сайті чи в застосунку "Ощад 24/7". Далі необхідно:

  • натиснути на карту;
  • зайти в "Сервіси";
  • знайти "Дострокове закриття".
  • надати згоду на умови банку;
  • ввести одноразовий пароль СМС;
  • натиснути "Продовжити".

Раніше ми писали, як екстрено заблокувати карту Ощадбанку. Якщо в Контакт-центрі черга, то можна скористатися іншими способами самостійно. 

Також ми розповідали, що з жовтня для частини клієнтів Ощадбанку передбачені зміни. Вони торкнуться власників старих карт.  

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації