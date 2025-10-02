В Ощадбанку немає можливості закриття карток онлайн — як діяти біженцям

Людина тримає карту в руках. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" нагадали, що поки що для клієнтів немає можливості дистанційного закриття рахунків. Проте дали поради, як бути в такій ситуації тим громадянам, які вимушено перебувають за кордоном.

Про це йдеться у повідомленні банку у соцмережі Facebook.

Як українцям за кордоном закрити рахунки в Ощадбанку

Із запитанням до фінустанови, як закрити карту Ощадбанку громадянам, які нині перебувають за кордоном, звернулась одна з клієнток.

"Як деактивувати картку (не заблокувати, а видалити), яку не використовуєш?... Людина знаходиться за кордоном і не має змоги прийти до банку. На картці грошей нема. Як це зробити онлайн?", — йдеться у зверненні.

Співробітник головного офісу Ощадбанку зазначив, що послуги дистанційної деактивації картки в банку немає. Людина має особисто звернутися до відділення банку з документом, де підтверджуватиметься особа, та самою карткою, навіть якщо перебуває за кордоном чи на окупованих територіях.

Якщо зробити це неможливо, то залишається лише один спосіб закриття рахунку. Це може зробити будь-який інший громадянин за наявності нотаріальної довіреності.

Механізм полягає наступним чином:

необхідно прибути до банківської установи;

написати відповідну заяву;

здати картку для подальшої утилізації працівнику банку;

надати нотаріальну довіреність.

У крайньому разі, якщо на картці немає коштів і нею не користувалися три роки, то її закриють автоматично.

"Технічно немає можливості закрити рахунок онлайн, та для закриття потрібно звертатися у відділення особисто, або це може зробити інша особа за наявності нотаріальної довіреності, в якій мають бути чітко визначені повноваження на закриття рахунку. Якщо ж по рахунку відключена платна послуга смс, та на рахунку немає коштів, рахунок може бути автоматично закритий банком через 3 роки", — йдеться у поясненні.

Закриття віртуальної карти Ощадбанку

Дистанційно закривати клієнти можуть тільки віртуальні карти. Для цього потрібно подати заявку на сайті чи в застосунку "Ощад 24/7". Далі необхідно:

натиснути на карту;

зайти в "Сервіси";

знайти "Дострокове закриття".

надати згоду на умови банку;

ввести одноразовий пароль СМС;

натиснути "Продовжити".

