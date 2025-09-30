Відео
Головна Фінанси Нові правила в Ощадбанку — що чекає клієнтів з 1 жовтня

Нові правила в Ощадбанку — що чекає клієнтів з 1 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 06:01
В Ощадбанку очікуються зміни для частини клієнтів з 1 жовтня — кого торкнеться
Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

З 1 жовтня 2025 року для деяких клієнтів у державному "Ощадбанку" відбудуться зміни. Йдеться про гроші власників старих карт, які проігнорували вимогу актуалізації даних. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію пресцентру фінустанови.

Читайте також:

Що зміниться для клієнтів Ощадбанку з 1 жовтня

Зміни торкнуться тих українців, які є власниками карт Ощадбанку, проте не здійснювали ними жодних операцій щонайменше три роки. Їм було відведено час до 30 вересня для:

  • прибуття до відділень банку для актуалізації ідентифікаційної інформації та проходження верифікації у відділенні;
  • зняття коштів з поточних/депозитних рахунків.

Для цього вимагали мати при собі паспорт громадянина та ідентифікаційний код.

Для тих, хто проігнорував вимогу звернутися до банківських відділень банку, з 1 жовтня запрацюють наступні зміни:

  • буде надано статус для залишкових коштів — "нерухомі вклади";
  • щомісяця почнеться списання грошей за обслуговування відповідно до тарифів.

Проте комісію не застосовуватимуть до арештованих рахунків та тих, що частково видані як спадщина.

Терміни дії банківських карт Ощадбанку

Влітку Ощадбанк продовжив дію старих карт під час воєнного стану до 31 грудня 2025 року. Однак, відповідне рішення торкнулося не всіх. 

Зокрема, банк не продовжив терміни для карт, дія яких закінчилися до 2 лютого 2022 року, а також карт, де залишок на рахунку дорівнював нулю, та не фіксувалося жодних операцій за останні пів року, карт, за якими протягом січня — лютого 2025 року було здійснено хоча б одну фінансову операцію картою в касі, банкоматі, терміналі українських фінустанов.

Раніше ми писали, як отримати гроші в Ощадбанку у разі закриття рахунку. Для цього клієнт має особисто прибути у відділення установи. 

Також повідомлялося, що в "Ощадбанку" передбачені фіксовані обмеження на перекази у застосунку. Відомо, як змінились ліміти для захисту від шахраїв у 2025 році. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
