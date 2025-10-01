В Ощадбанку назвали всі способи екстреного блокування карт у разі загрози — подробиці

Чоловік тримає картку в руках. Фото: Ощадбанк

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, як екстрено заблокувати банківську карту, якщо в Контакт-центрі виникла черга на з'єднання з оператором для здійснення відповідної процедури. Для цього передбачені ще кілька способів, які клієнти можуть виконати самостійно.

Про це йдеться в повідомленні банку на сторінці у соцмережі Facebook.

Проблема оперативного зв'язку з Ощадбанком

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнтка Ощадбанку розповіла про проблему оперативного зв'язку з представниками фінустанови через Контакт-центр. Йшлося про ситуацію, коли було необхідно заблокувати банківську карту.

Громадянка повідомила, що спроби зателефонувати до оператора банку на "Гарячу лінію" завершилися нічим.

"Навіть карту не змогла заблокувати. Гаряча лінія не відповідає", — йдеться у повідомленні клієнтки.

Співробітник головного офісу "Ощадбанку" відповів, що всі картки банку відповідають всім нормам безпеки. Як правило, у разі нерозголошення даних третім особам (номера карти, CVC/CVV коду та паролів з смс) зняти кошти сторонніми особами з карти неможливо. У разі неможливості зв'язатися з оператором, можна скористатися іншими способами блокування карти. Клієнти можуть виконати це самостійно.

Як самому екстрено заблокувати карту в Ощадбанку

За інформацією представника банку, на лінії Контакт-центру може бути черга, через що час очікування збільшується. Якщо ж клієнт зателефонує з фінансового номера і при цьому знатиме останні чотири цифри карти, то її можна заблокувати в автоматичному меню.

Окрім того, заблокувати платіжну карту можна онлайн через чат-боти банку (Telegram та Messenger в Facebook, чат-бот у Viber) або застосунок "Ощад24".

Зокрема, через інтернет-банкінг "Ощад 24" зробити це можна у розділі "Картки та рахунки":

там обрати картку для блокування;

перейти до розділу "Сервіси";

натиснути пункт "Блокування картки".

Можна вказати причину блокування як втрата чи крадіжка, але достатньо лише обрати пункт "Заблокувати‎ тимчасово — може бути розблокована".

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Також, якщо є можливість, можна звернутися до банківського відділення, де працівники заблокують карту.

