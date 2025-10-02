Видео
Главная Финансы В Ощадбанке объяснили, как украинцам за рубежом закрыть счета

В Ощадбанке объяснили, как украинцам за рубежом закрыть счета

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 06:01
В Ощадбанке нет возможности закрытия карт онлайн — как действовать беженцам
Человек держит карту в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" напомнили, что пока для клиентов нет возможности дистанционного закрытия счетов. Однако дали советы, как быть в такой ситуации тем гражданам, которые вынужденно находятся за рубежом.

Об этом говорится в сообщении банка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Как украинцам за рубежом закрыть счета в Ощадбанке

С вопросом к финучреждению, как закрыть карту Ощадбанка гражданам, которые сейчас находятся за рубежом, обратилась одна из клиенток.

"Как деактивировать карту (не заблокировать, а удалить), которую не используешь? Человек находится за границей и не имеет возможности прийти в банк. На карте денег нет. Как это сделать онлайн?", — говорится в обращении.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что услуги дистанционной деактивации карты в банке нет. Человек должен лично обратиться в отделение банка с документом, где будет подтверждаться личность, и самой картой, даже если находится за границей или на оккупированных территориях.

Если сделать это невозможно, то остается только один способ закрытия счета. Это может сделать любой другой гражданин при наличии нотариальной доверенности.
Механизм заключается следующим образом:

  • необходимо прибыть в банковское учреждение;
  • написать соответствующее заявление;
  • сдать карту для дальнейшей утилизации работнику банка;
  • предоставить нотариальную доверенность.

В крайнем случае, если на карте нет средств и ею не пользовались три года, то ее закроют автоматически.

"Технически нет возможности закрыть счет онлайн, и для закрытия нужно обращаться в отделение лично, или это может сделать другое лицо при наличии нотариальной доверенности, в которой должны быть четко определены полномочия на закрытие счета. Если же по счету отключена платная услуга смс, и на счету нет средств, счет может быть автоматически закрыт банком через 3 года", — говорится в пояснении.

Закрытие виртуальной карты Ощадбанка

Дистанционно закрывать клиенты могут только виртуальные карты. Для этого нужно подать заявку на сайте или в приложении "Ощад 24/7". Далее необходимо:

  • нажать на карту;
  • зайти в "Сервисы";
  • найти "Досрочное закрытие".
  • дать согласие на условия банка;
  • ввести одноразовый пароль СМС;
  • нажать "Продолжить".

Ранее мы писали, как экстренно заблокировать карту Ощадбанка. Если в Контакт-центре очередь, то можно воспользоваться другими способами самостоятельно.

Также мы рассказывали, что с октября для части клиентов Ощадбанка предусмотрены изменения. Они коснутся владельцев старых карт.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
