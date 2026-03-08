Дитячі виплати в Ощадбанку — які виникли труднощі в одержанні допомоги

Жінка з дитиною та банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українські родини з дітьми можуть через державний "Ощадбанк" оформити два нові види держпідтримки: виплати на догляд за дитиною до одного року та "єЯсла". Однак деякі з громадян зіткнулися з труднощами в одержанні допомоги.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Які проблеми в одержанні допомоги через Ощадбанк

На початку року в Україні запрацювала оновлена програма допомоги для родин з дітьми, що передбачає надання нових та підвищення чинних виплат на дітей. Зокрема, два види допомоги можна оформити через Ощадбанк. А саме:

Допомога для догляду за дитиною до одного року — у розмірі 7 тис. грн на кожну дитину, 10,5 тис. грн — для догляду за дитиною з інвалідністю. Допомога для догляду за дитиною "єЯсла" — у розмірі 8 тис. грн щомісяця на кожну дитину.

Згідно з правилами, оформити такі виплати можна, відкривши спеціальні рахунки з особливим режимом використання в Ощадбанку.

Однак деякі громадяни розповіли про труднощі, які виникли в оформленні виплат. Йдеться про ситуації, коли рахунок було відкрито в іншій області за місцем реєстрації, а заявник проживає в іншому місці.

"Що робити якщо рахунок відкритий в іншій області за місцем прописки? Я там не проживаю? Чи можливо перевести рахунок?", — йдеться у повідомлені.

Що кажуть в Ощадбанку

Представник банку зазначив, що у такому разі громадяни мають звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) з проханням змінити інформацію щодо відкриття рахунку.

"Потрібно звернутися до ПФУ, ПФУ має змінити інформацію щодо відкриття рахунку в необхідній області, оскільки банк відкриває рахунок за тими даними, які вказує ПФУ. Наразі працюємо також над тим, щоб отримати картку можна було і без звернення до них", — йдеться у відповіді.



Проте громадяни пишуть, що це правило не діє. Зокрема, стверджують, що співробітник із головного відділення Ощадбанку у Львові особисто звертався до ПФУ за роз'ясненнями, де йому була надана відповідь, що вони не вносять зміни для переведення рахунку з однієї області в іншу.

За даними фінустанови, поки що лише Ощадбанк розпочав відкриття спецрахунків, однак згодом скористатись послугою можливо буде за допомогою "Дії".

Що ще треба знати про "дитячі" виплати

За правилами програми, надання виплат у зв’язку з вагітністю та пологами, а також іншої допомоги буде відбуватися тільки на рахунки зі спецрежимом використання "Дія.Картка".

З таких карт неможливо буде вільно знімати готівку або переказувати на інші рахунки. Оплата буде можливою тільки у безготівковому режимі на рахунки закладів, торгових точок чи аптек.

Оскільки допомога є цільовою, кошти з картки з особливим режимом використання можна буде спрямувати тільки на товари з визначеного списку.

