Ощадбанк стягує плату з карток померлих людей — пояснення

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на стягнення комісій із заблокованих рахунків та навіть з карток померлих людей. Причиною цього є правила фінустанови, які не дозволяють дистанційно закривати рахунки, тоді як багато українців перебувають за кордоном і не можуть спеціально прибути у відділення банку.

Такі повідомлення з'явились на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Детальніше про стягнення комісій в Ощадбанку

Як розповіла клієнтка, вона під час війни перебуває за кордоном, оскільки картку було вкрадено і заблоковано, виникла потреба в остаточному закритті рахунку. Однак у банку відсутня можливість дистанційного припинення співпраці. Попри те, що жінка не може користуватись карткою, банк стягує комісію за обслуговування рахунку.

Вона звернулась до представників банку, щоб пояснили, які можливі альтернативні варіанти закриття рахунку.

"...чому немає можливості закрити карту дистанційно? Я кожного місяця вношу кошти за користування карткою, якою не користуюся і закрити її можна тільки у відділенні банку. Я не в Україні і не маю змоги її закрити особисто... Не розумію, в чому проблема зробити ідентифікацію через "Дію", як роблять це інші банки? Зараз карту в мене викрали, я її заблокувала і отримала повідомлення з банку про щомісячний платіж навіть на заблоковану карту. Питання, як бути? Довіреної особи немає...", — йдеться у зверненні.

Інші українці також пишуть про аналогічні ситуації з неможливістю дистанційного закриття рахунку. Зокрема, банк стягує кошти з рахунку особи, яка чотири місяці як померла. Йдеться про щомісячну комісію за смс-інформування у 15 грн. Тоді як ті, хто міг би закрити рахунок, перебувають за кордоном і спеціально їхати в Україну заради цього немає змоги.

Що кажуть в Ощадбанку

У фінустанові відреагували на звернення українців. Там повідомили, що, дійсно, закриття рахунку можливе виключно лише у відділенні банку. Це може зробити:

власник рахунку за особистим запитом;

довірена особа з довіреністю, де зазначені такі повноваження.

Послуги з дистанційного закриття банківського рахунку в Ощадбанку немає.

"Зараз для закриття рахунку потрібно звертатися у відділення та подавати письмову заяву (звертається власник або довірена особа). Як тільки буде розроблено альтернативний варіант закриття рахунку, ми повідомимо клієнтів на офіційній сторінці банку. Інших варіантів, немає, на жаль", — пояснили у фінустанові.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Нагадаємо, раніше клієнт Ощадбанку розповів про те, що змушений платити комісію з неактивного рахунку. У фінустанові радять користуватися карткою для уникнення таких списань.

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку можуть стягувати комісію у 25 грн за сплату комунальних послуг. Таку суму необхідно платити у банківському відділенні, проте є варіанти, як не переплачувати.