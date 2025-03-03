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Ощадбанк може відмовити у послугах — які документи не приймають

3 березня 2025 06:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Робота Ощадбанку у 2025 році — кому з клієнтів не вдасться отримати послуги
Клієнт в одному з відділень "Ощадбанку". Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Громадянам України ще у 2020 році дозволили виконувати касові операції в банках з цифровим паспортом у застосунку "Дія". Однак станом на 2025 рік не усі українські банки, серед яких державний "Ощадбанк", можуть працювати у такому форматі.

Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де клієнти публікують відгуки про роботу банків.

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Як йдеться у повідомленні, українець вирішив оновити свій фінансовий номер телефону, тож прийшов в одне із відділень"Ощадбанку" у Києві. Чоловік вважав, що скористається послугами банку, якщо пред′явить свій паспорт у застосунку "Дія".

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Скриншот. Фото: Мінфін

"Але співробітниця банку відмовила мені в обслуговуванні оскільки, за її словами, документи з "Дії" для них не є документами. Вона вимагаа надати оригінал паспорта та ідентифікаційного коду", — написав громадянин.  

Що робити, якщо не приймають "Дію"

На сайті "Дії" зазначається, що цифрові документи є аналогом фізичних. Тому українці мають повне право надавати документ, що посвідчує особу, у застосунку "Дія". Якщо отримаєте відмову, тоді варто сповістити про це службу підтримки та вказати:

  • свої прізвище, ім'я та по батькові;
  • номер мобільного телефону для зворотного зв’язку;
  • документ, який не прийняли;
  • область та адресу установи;
  • посаду та/або ім’я співробітника, який відмовив приймати е-документ.

Також потрібно надати детальний опис випадку, який повинен містити інформацію щодо:

  • назви послуги, яку намагалися оформити;
  • дати та орієнтовного часу ситуації;
  • відмови та як аргументували відмову.

Нагадаємо, що клієнти "Ощадбанку" повинні платити за користування старими картками. Комісію стягнуть у зв′язку з пролонгуванням терміну дії карток.

Також ми розповідали, що клієнти закликали "Ощадбанк" посилити захист від шахраїв. Натомість у банку радять звертатись до правоохоронців.

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