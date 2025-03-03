Робота Ощадбанку у 2025 році — кому з клієнтів не вдасться отримати послуги

Клієнт в одному з відділень "Ощадбанку". Фото: УНІАН

Громадянам України ще у 2020 році дозволили виконувати касові операції в банках з цифровим паспортом у застосунку "Дія". Однак станом на 2025 рік не усі українські банки, серед яких державний "Ощадбанк", можуть працювати у такому форматі.

Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де клієнти публікують відгуки про роботу банків.

Читайте також:

"Ощадбанк" і "Дія" — яка проблема виникла у клієнта

Як йдеться у повідомленні, українець вирішив оновити свій фінансовий номер телефону, тож прийшов в одне із відділень"Ощадбанку" у Києві. Чоловік вважав, що скористається послугами банку, якщо пред′явить свій паспорт у застосунку "Дія".

Скриншот. Фото: Мінфін

"Але співробітниця банку відмовила мені в обслуговуванні оскільки, за її словами, документи з "Дії" для них не є документами. Вона вимагаа надати оригінал паспорта та ідентифікаційного коду", — написав громадянин.

Що робити, якщо не приймають "Дію"

На сайті "Дії" зазначається, що цифрові документи є аналогом фізичних. Тому українці мають повне право надавати документ, що посвідчує особу, у застосунку "Дія". Якщо отримаєте відмову, тоді варто сповістити про це службу підтримки та вказати:

свої прізвище, ім'я та по батькові;

номер мобільного телефону для зворотного зв’язку;

документ, який не прийняли;

область та адресу установи;

посаду та/або ім’я співробітника, який відмовив приймати е-документ.

Також потрібно надати детальний опис випадку, який повинен містити інформацію щодо:

назви послуги, яку намагалися оформити;

дати та орієнтовного часу ситуації;

відмови та як аргументували відмову.

Нагадаємо, що клієнти "Ощадбанку" повинні платити за користування старими картками. Комісію стягнуть у зв′язку з пролонгуванням терміну дії карток.

Також ми розповідали, що клієнти закликали "Ощадбанк" посилити захист від шахраїв. Натомість у банку радять звертатись до правоохоронців.