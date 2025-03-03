Робота Ощадбанку у 2025 році — кому з клієнтів не вдасться отримати послуги

Ощадбанк може відмовити у послугах — які документи не приймають
Громадянам України ще у 2020 році дозволили виконувати касові операції в банках з цифровим паспортом у застосунку "Дія". Однак станом на 2025 рік не усі українські банки, серед яких державний "Ощадбанк", можуть працювати у такому форматі.
Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де клієнти публікують відгуки про роботу банків.
"Ощадбанк" і "Дія" — яка проблема виникла у клієнта
Як йдеться у повідомленні, українець вирішив оновити свій фінансовий номер телефону, тож прийшов в одне із відділень"Ощадбанку" у Києві. Чоловік вважав, що скористається послугами банку, якщо пред′явить свій паспорт у застосунку "Дія".
"Але співробітниця банку відмовила мені в обслуговуванні оскільки, за її словами, документи з "Дії" для них не є документами. Вона вимагаа надати оригінал паспорта та ідентифікаційного коду", — написав громадянин.
Що робити, якщо не приймають "Дію"
На сайті "Дії" зазначається, що цифрові документи є аналогом фізичних. Тому українці мають повне право надавати документ, що посвідчує особу, у застосунку "Дія". Якщо отримаєте відмову, тоді варто сповістити про це службу підтримки та вказати:
- свої прізвище, ім'я та по батькові;
- номер мобільного телефону для зворотного зв’язку;
- документ, який не прийняли;
- область та адресу установи;
- посаду та/або ім’я співробітника, який відмовив приймати е-документ.
Також потрібно надати детальний опис випадку, який повинен містити інформацію щодо:
- назви послуги, яку намагалися оформити;
- дати та орієнтовного часу ситуації;
- відмови та як аргументували відмову.
Нагадаємо, що клієнти "Ощадбанку" повинні платити за користування старими картками. Комісію стягнуть у зв′язку з пролонгуванням терміну дії карток.
Також ми розповідали, що клієнти закликали "Ощадбанк" посилити захист від шахраїв. Натомість у банку радять звертатись до правоохоронців.
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