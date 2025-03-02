Ощадбанк списує комісію за неактивні рахунки — як не платити

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державного "Ощадбанку" розповів про стягнення комісії з неактивного рахунку. Фінустанова порадила користуватись карткою, щоб не було подібних списань надалі.

Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін", де залишають відгуки про роботу банків.

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Стягнення комісії з неактивного рахунку в Ощадбанку

За словами клієнта, він заради інтересу відкрив віртуальну банківську картку в Ощадбанку. Чоловік хотів з'ясувати, як працює мобільний застосунок, щоб потім в деталях пояснити бабусі, як ним користуватися.

Оскільки у підсумку це зробити не зміг, відкрив бабусі карту іншого банку, і, таким чином, вирішив проблему. Після чого карту в Ощадбанку дистанційно закрив.

Проте згодом від Ощадбанку надійшло повідомлення про стягнення комісії. Причиною списання коштів назвали правила банку, згідно з якими, оплата неактивного рахунку становить 100 грн.

"... мені повідомлення 07.02.25 03:56. Увага! З вашого неактивного рахунку списано 100.00 UAH за обслуговування. Користуйтеся рахунком, щоб не сплачувати комісію надалі", — процитував текст повідомлення банку.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Правила обслуговування карток Ощадбанку

Раніше в Ощадбанку пояснювали, що рахунок вважається неактивним, якщо за ним не проводиться жодного списання чи зарахування коштів (без врахування списання комісій, а також переказів з чи на віртуальну картку). Там наголосили, що відповідна інформація не приховується, а чітко прописана в тарифах банку.

Варіанти, як не сплачувати комісію за обслуговування банківського рахунку, яким не користується клієнт:

відкриття онлайн-депозиту в Ощад 24/7;

розрахунок карткою щонайменше раз у пів року;

закриття банківського рахунку.

При цьому просте дистанційне закриття картки в застосунку не означатиме закриття рахунку. Повноцінно закрити рахунок можна лише шляхом особистого звернення клієнта до будь-якого відділення фінустанови.

Раніше ми розповідали, за що Ощадбанк може стягувати комісію у 25 грн у банківському відділенні. У фінустанові пояснили, як діяти, щоб не переплачувати.

Також ми повідомляли, що з клієнтів Ощадбанку за чинними тарифами стягують різні розміри комісій. Йдеться про послугу зі зняття готівки із зарплатних карток у банкоматі.