Ощадбанк взимает плату с карт умерших людей — объяснение

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на взыскание комиссий с заблокированных счетов и даже с карт умерших людей. Причиной этого являются правила финучреждения, которые не позволяют дистанционно закрывать счета, тогда как многие украинцы находятся за границей и не могут специально прибыть в отделение банка.

Такие сообщения появились на странице банка в соцсети Facebook.

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Подробнее о взыскании комиссий в Ощадбанке

Как рассказала клиентка, она во время войны находится за границей, поскольку карта была украдена и заблокирована, возникла необходимость в окончательном закрытии счета. Однако в банке отсутствует возможность дистанционного прекращения сотрудничества. Несмотря на то, что женщина не может пользоваться картой, банк взимает комиссию за обслуживание счета.

Она обратилась к представителям банка, чтобы объяснили, какие возможны альтернативные варианты закрытия счета.

"...почему нет возможности закрыть карту дистанционно? Я каждый месяц вношу средства за пользование картой, которой не пользуюсь и закрыть ее можно только в отделении банка. Я не в Украине и не имею возможности ее закрыть лично... Не понимаю, в чем проблема сделать идентификацию через "Дію", как делают это другие банки? Сейчас карту у меня украли, я ее заблокировала и получила сообщение из банка о ежемесячном платеже даже на заблокированную карту. Вопрос, как быть? Доверенного лица нет...", — говорится в обращении.

Другие украинцы также пишут об аналогичных ситуациях с невозможностью дистанционного закрытия счета. В частности, банк взимает средства с человека, который четыре месяца как умер. Речь идет о ежемесячной комиссии за смс-информирование в 15 грн. Тогда как те, кто мог бы закрыть счет, находятся за границей и специально приехать в Украину ради этого нет возможности.

Что говорят в Ощадбанке

В финучреждении отреагировали на обращения украинцев. Там сообщили, что, действительно, закрытие счета возможно исключительно в отделении банка. Это может сделать:

владелец счета по личному запросу;

доверенное лицо с доверенностью, где указаны такие полномочия.

Услуги по дистанционному закрытию банковского счета в Ощадбанке нет.

"Сейчас для закрытия счета нужно обращаться в отделение и подавать письменное заявление (обращается владелец или доверенное лицо). Как только будет разработан альтернативный вариант закрытия счета, мы уведомим клиентов на официальной странице банка. Других вариантов, к сожалению, нет", — пояснили в финучреждении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Напомним, ранее клиент Ощадбанка рассказал о том, что вынужден платить комиссию с неактивного счета. В финучреждении советуют пользоваться картой для избежания таких списаний.

Также мы сообщали, что в Ощадбанке могут взимать комиссию в 25 грн за оплату коммунальных услуг. Такую сумму необходимо платить в банковском отделении, однако есть варианты, как не переплачивать.