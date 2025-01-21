Ощадбанк ускладнив процедуру закриття рахунків — що треба знати

Людина тримає банківську картку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" розповіли про труднощі із закриттям рахунків. У зв'язку з особливими вимогами такої процедури деякі клієнти витрачають багато часу.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Один із клієнтів вирішив коротко описати негативну ситуацію, з якою йому довелося зіткнутися у державній фінустанові.

Чоловік розповів, що в нього виникла потреба у закритті рахунку, однак зробити це виявилося не так просто. У результаті на відповідну процедуру пішло шість місяців.

"Закриття рахунків в Ощаді... Це зайняло майже пів року...", — йдеться у дописі.

Скриншот. Джерело: Ощад у соцмережах

Особливі вимоги до закриття рахунків в Ощадбанку

Раніше представники банку пояснювали, що процедура закриття рахунку дистанційно в Ощадбанку неможлива. При цьому закривати картки обов'язково необхідно в тому відділенні, де були відкриті.

Це може призвести до певних труднощів, особливо для клієнтів, які перебувають за кордоном чи в іншому регіоні. У такому випадку у банку пропонують оформити довіреність. Зокрема, якщо йдеться про біженців, то це можна зробити в консульстві. Оскільки необхідно, щоб клієнт чи довірена особа особисто прийшли у відділення, подали відповідну заяву і закрили рахунок.

Однак, якщо за рахунком немає руху коштів протягом трьох років, на ньому немає грошей і боргу, банк закриє його автоматично.

Раніше ми писали, що Ощадбанк може відмовляти клієнтам у наданні зарплатних карток. Таке може статися, якщо людина не захоче отримати кредитну картку.

Також ми писали, що в Ощадбанку особливі вимоги до карток ВПО. Зняти обмеження можна у відділенні, однак не в усіх є така змога.