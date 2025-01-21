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В Ощадбанке особые требования к закрытию счетов — детали

21 января 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк усложнил процедуру закрытия счетов — что надо знать
Человек держит банковскую карту и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" рассказали о трудностях с закрытием счетов. В связи с особыми требованиями некоторые клиенты тратят много времени на такую процедуру.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Один из клиентов решил кратко описать негативную ситуацию, с которой ему пришлось столкнуться в государственном финучреждении.

Мужчина рассказал, что у него возникла потребность в закрытии счета, однако сделать это оказалось не так просто. В результате на соответствующую процедуру ушло шесть месяцев.

"Закрытие счетов в Ощаде... Это заняло почти полгода...", — говорится в сообщении.

 

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощад в соцсетях

Особые требования к закрытию счетов в Ощадбанке

Ранее представители банка объясняли, что процедура закрытия счета дистанционно в Ощадбанке невозможна. При этом закрывать карты обязательно необходимо в том отделении, где были открыты.

Это может привести к определенным трудностям, особенно для клиентов, которые находятся за границей или в другом регионе. В таком случае в банке предлагают оформить доверенность. В частности, если речь идет о беженцах, то это можно сделать в консульстве. Поскольку необходимо, чтобы клиент или доверенное лицо лично пришли в отделение, подали соответствующее заявление и закрыли счет.

Однако, если на счете нет движения средств в течение трех лет, на нем нет денег и долга, банк закроет его автоматически.

Ранее мы писали, что Ощадбанк может отказывать клиентам в предоставлении зарплатных карт. Такое может произойти, если человек не захочет получить кредитную карту.

Также мы писали, что в Ощадбанке особые требования к картам ВПЛ. Снять ограничения можно в отделении, однако не у всех есть такая возможность.

Ощадбанк банки банковские карты требования банковские счета

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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