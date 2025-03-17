Ліміти на грошові перекази в Ощадбанку — що змінилося для українців

Відділення Ощадбанку. Фото: УНІАН

В "Ощадбанку" вирішили змінити ліміти на грошові перекази з картки на картку з 2 тис. грн до 100 грн. Відтепер, щоби виконати переказ на таку суму, клієнти мають підтвердити операцію, вказавши код в отриманому смс-повідомленні. Це нововведення особливо не сподобалося пенсіонерам.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін", де громадяни публікують відгуки про роботу банків.

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Так, одна з українок розповіла, що її батько живе у Слов'янську, поблизу якого тривають бойові дії. У місті часто зникає світло та мобільний зв'язок, тому чоловік може просто не отримати смс-повідомлення від банку.

"14 березня банк встановив усім ліміт у 100 грн і без можливості його змінити, хоча раніше ця функція працювала. Тепер банк встановив ліміт і заборонив скасовувати цю функцію", — йдеться у публікації.

Жінка додала, що пенсіонери, які співпрацюють з іншими фінансовими установами, можуть без додаткових обмежень переказувати гроші з картки на картку.

Оновлені ліміти — що про це кажуть в "Ощадбанку"

Раніше у коментарях на офіційній сторінці банку у соціальній мережі Facebook представники фінустанови пояснили, навіщо запровадили зміни. Виявляється, що усе через шахраїв.

"З метою забезпечення високого рівня безпеки коштів клієнтів і відповідаючи на появу нових шляхів шахрайства на банківському ринку, банком було переглянуто ліміти на переказ коштів з карти. Тимчасово, ліміт змінено з 2 тис. грн на 100 грн, та буде підтверджуватись одноразовим паролем з SMS-повідомлення", — розповіли в "Ощадбанку".

Нагадаємо, раніше в "Ощадбанку" заявили, що посилили захист грошей клієнтів від шахраїв. Так, навіть кандидатам на роботу в банку доводиться проходити ретельну перевірку.

Також ми розповідали, що деякі клієнти скаржаться, що їм блокують картки без будь-яких пояснень. Українці місяцями не можуть користуватися власними коштами.