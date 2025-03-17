Лимиты на денежные переводы в Ощадбанке — что изменилось для украинцев

Отделение Ощадбанка. Фото: УНИАН

В "Ощадбанке" решили изменить лимиты на денежные переводы с карты на карту с 2 тыс. грн до 100 грн. Отныне, чтобы выполнить перевод на такую сумму, клиенты должны подтвердить операцию, указав код в полученном смс-сообщении. Это нововведение особенно не понравилось пенсионерам.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин", где граждане публикуют отзывы о работе банков.

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Так, одна из украинок рассказала, что ее отец живет в Славянске, вблизи которого продолжаются боевые действия. В городе часто исчезает свет и мобильная связь, поэтому мужчина может просто не получить смс-сообщение от банка.

"14 марта банк установил всем лимит в 100 грн и без возможности его изменить, хотя раньше эта функция работала. Теперь банк установил лимит и запретил отменять эту функцию", — говорится в публикации.

Женщина добавила, что пенсионеры, которые сотрудничают с другими финансовыми учреждениями, могут без дополнительных ограничений переводить деньги с карты на карту.

Обновленные лимиты — что об этом говорят в "Ощадбанке"

Ранее в комментариях на официальной странице банка в социальной сети Facebook представители финучреждения объяснили, зачем ввели изменения. Оказывается, что все из-за мошенников.

"С целью обеспечения высокого уровня безопасности средств клиентов и отвечая на появление новых схем мошенничества на банковском рынке, банком были пересмотрены лимиты на перевод средств с карты. Временно, лимит изменен с 2 тыс. грн на 100 грн, и будет подтверждаться одноразовым паролем с SMS-сообщения", — рассказали в "Ощадбанке".

Напомним, ранее в "Ощадбанке" заявили, что усилили защиту денег клиентов от мошенников. Так, даже кандидатам на работу в банк приходится проходить тщательную проверку.

Также мы рассказывали, что некоторые клиенты жалуются, что им блокируют карты без каких-либо объяснений. Украинцы месяцами не могут пользоваться собственными средствами.