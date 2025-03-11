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В Ощадбанку назвали нові способи розрахунку — що треба знати

11 березня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
В Ощадбанку розповіли про сучасні способи розрахунку — що треба знати про NFC-кільце
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про сучасні способи оплати покупок. Там наголосили, що українцям доступна, окрім розрахунку карткою чи телефоном, можливість оплати спеціальним NFC-кільцем.

Про це повідомив очільник правління Ощадбанку Сергій Наумов у Telegram-каналі.

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Голова правління однієї з найбільших державних фінустанов розповів про особливості оплати NFC-кільцем.

"А ви знали, що платити за покупки можна не лише карткою чи телефоном, але й спеціальним NFC-кільцем? Ощад разом з Visa пропонує такий стильний і технологічний аксесуар своїм клієнтам", — йдеться у повідомленні.

За його словами, NFC-кільце є аналогом картки Visa Platinum, що випускають як додаткову картку до гривневого рахунку. Термін його дії — до десяти років.

Відповідний гаджет дозволить:

  • здійснювати покупки та оплачувати послуги із використанням Apple Pay, Google Гаманця, Garmin Pay/Mi Pay;
  • робити P2P-перекази та онлайн-розрахунки;
  • зареєструватися у банківському застосунку "Мобільний Ощад";
  • мати доступ до всіх привілеїв Visa Platinum.

Як замовити та поповнювати NFC-кільце

Інтелектуальне NFC-кільце громадяни можуть замовити у будь-якому відділенні Ощадбанку або на офіційному сайті. До вибору доступні два кольори: білий та чорний, розміри UK 16-21.

 

Ощадбанк NFC
NFC-кільця. Джерело: Ощадбанк

Здійснювати поповнення NFC-кільця можна кількома способами:

  • переказавши кошти з іншої картки;
  • через термінал Ощадбанку за номером NFC-кільця;
  • у банківській касі через POS-термінал;
  • за реквізитами банківського рахунку;
  • поповнивши основну картку або рахунок (гроші стануть доступні також на NFC-кільці).

Раніше ми розповідали, що клієнтів Ощадбанку позбавляють доступу до рахунків. Так, один з громадян розповів, що фінустанова без будь-яких пояснень заблокувала його платіжну картку. 

Нагадаємо, в Ощадбанку повідомили про те, які негаразди з операціями можливі зі старими картками. Для них термін дії продовжили автоматично ще на кілька місяців. 

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