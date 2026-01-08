Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Ощадбанке недоступна одна из услуг для операций через Дію

В Ощадбанке недоступна одна из услуг для операций через Дію

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 06:01
В Ощадбанке объяснили, как выполнять операции через Дію при отсутствии КЭП
Приложение Дія на телефоне. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, будет ли предоставлена возможность клиентам оформлять Квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая нужна для выполнения операций через госприложение "Дія". С вопросом о наличии такой услуги обращаются клиенты банка.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Потребность клиентов Ощадбанка в услуге КЭП

Как отметила одна из клиенток, в Ощадбанке до сих пор нет возможности получения Квалифицированной электронной подписи, которая является цифровым аналогом собственноручной подписи. Она нужна для выполнения некоторых операций через "Дію", на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Когда наконец возобновите выдачу КЭП для ваших клиентов? Почему это проблема?... Потому что для получения КЭП нужно стать клиентом ПриватБанка, там это делается быстро и удаленно, без проблем. КЭП пока нужен для выполнения некоторых операций через Дію, на сайте ПФУ", — говорится в обращении.

Объяснение Ощадбанка о наличии услуги

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что в финучреждении временно нет возможности оформить файловый КЭП. Однако в большинстве внешних систем клиенты могут верифицироваться через системы BankID или "Дія подпись".

В то же время в системах, которые не дают возможности для верификации с помощью вышеуказанных систем, можно оформить отдельно подпись получения облачной и файловой подписи на базе аккредитованного центра сертификации ключей (АЦСК) "Вчасно.КЭП". Предусмотрен такой механизм:

  1. Необходимо перейти на "Вчасно.КЭП";
  2. Выбрать функцию "Получить КЭП";
  3. "Авторизоваться с помощью личной электронной почты" (или создать учетную запись);
  4. После входа в систему выбрать функцию "Получить КЭП";
  5. Нажать "КЭП для физического лица";
  6. Далее нужно пройти верификацию личности с помощью приложения "Дія" через считывание QR-кода";
  7. После верификации необходимо ввести ОТП пароль, который поступит на телефон;
  8. Придумать PIN-код к КЭП;
  9. Получить идентификатор облачного КЭП.

После выполнения этих шагов файловый КЭП сохранится в загрузках персонального компьютера, добавили в банке.

Ранее мы писали, что в 2026 году Ощадбанк обновил часть тарифов на услуги. В частности, теперь один из сервисов на кассе отделения стоит 150 грн.

Еще мы рассказывали, можно ли оплатить мобильную связь "Зимней тысячей", полученной через Ощадбанк. В финучреждении уточнили, есть ли такая возможность.

Дия Ощадбанк банки услуги банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации