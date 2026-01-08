В Ощадбанке объяснили, как выполнять операции через Дію при отсутствии КЭП

Приложение Дія на телефоне. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, будет ли предоставлена возможность клиентам оформлять Квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая нужна для выполнения операций через госприложение "Дія". С вопросом о наличии такой услуги обращаются клиенты банка.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Потребность клиентов Ощадбанка в услуге КЭП

Как отметила одна из клиенток, в Ощадбанке до сих пор нет возможности получения Квалифицированной электронной подписи, которая является цифровым аналогом собственноручной подписи. Она нужна для выполнения некоторых операций через "Дію", на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"Когда наконец возобновите выдачу КЭП для ваших клиентов? Почему это проблема?... Потому что для получения КЭП нужно стать клиентом ПриватБанка, там это делается быстро и удаленно, без проблем. КЭП пока нужен для выполнения некоторых операций через Дію, на сайте ПФУ", — говорится в обращении.

Объяснение Ощадбанка о наличии услуги

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что в финучреждении временно нет возможности оформить файловый КЭП. Однако в большинстве внешних систем клиенты могут верифицироваться через системы BankID или "Дія подпись".

В то же время в системах, которые не дают возможности для верификации с помощью вышеуказанных систем, можно оформить отдельно подпись получения облачной и файловой подписи на базе аккредитованного центра сертификации ключей (АЦСК) "Вчасно.КЭП". Предусмотрен такой механизм:

Необходимо перейти на "Вчасно.КЭП"; Выбрать функцию "Получить КЭП"; "Авторизоваться с помощью личной электронной почты" (или создать учетную запись); После входа в систему выбрать функцию "Получить КЭП"; Нажать "КЭП для физического лица"; Далее нужно пройти верификацию личности с помощью приложения "Дія" через считывание QR-кода"; После верификации необходимо ввести ОТП пароль, который поступит на телефон; Придумать PIN-код к КЭП; Получить идентификатор облачного КЭП.

После выполнения этих шагов файловый КЭП сохранится в загрузках персонального компьютера, добавили в банке.

