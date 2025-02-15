Ощадбанк объяснил, зачем требуют номер мобильного телефона в кассах

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" объяснили, нарушают ли конфиденциальность требованием предоставить номер мобильного телефона при осуществлении финансовых операций в кассах банка. С таким вопросом обращаются украинцы.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

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Требование предоставить номер мобильного телефона

Один из граждан написал на странице банка, что во время оплаты коммунальных услуг на кассе банка у него спросили номер мобильного телефона. Мужчина предположил, что речь идет о его персональных данных, которые банк не имеет права требовать, ведь в дальнейшем этот номер телефона может попасть к неизвестно кому.

"Чего со скандалом требуют у людей номер телефона, чего нарушают конфиденциальность... При чем телефон, если я даю квитанции о платеже...", — говорится в сообщении.

Зачем Ощадбанк требует предоставить номер мобильного

В банке объяснили, что при осуществлении расчета через кассу платеж не может быть принят к исполнению кассиром без предоставления плательщиком своего номера мобильного телефона. Это связано с техническими настройками программного обеспечения.

Это позволит:

создать персональный кабинет плательщика в программном обеспечении банка;

ускорит обслуживание при осуществлении последующих платежей;

предоставит возможность быстрого информирования плательщика о платеже в случае выявления ошибок и/или возврата средств.

Относительно вопроса о "конфиденциальности" — представитель банка привел публичную информацию с официального сайта о "Договоре о предоставлении платежных услуг субъектам хозяйствования, физическим лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность".

Документ предусматривает, что потребитель услуг своей подписью на индивидуальной части договора в рамках сотрудничества должен подтвердить свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных банком, а также на передачу этих персональных данных третьим лицам в интересах потребителя услуг (п. 8.6).

"Также в сведениях о порядке и процедуре защиты персональных данных АО "Ощадбанк", на которые предоставлена гиперссылка в Договоре, отмечается объем персональных данных, которые обрабатываются, в состав которых включен номер телефона", — добавили в финучреждении.

Скриншот обращения. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы писали, что у некоторых клиентов Ощадбанка возникли трудности с подтверждением личности через видеозвонок онлайн. Процедура необходима для дальнейшего пользования средствами на счете.

Также в Ощадбанке напомнили, как обезопасить себя от мошенников. Там отметили, что сами клиенты ответственны за неразглашение данных банковских карт.