Ощадбанк стал чаще присылать требование по обновлению данных — причины

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали о необходимости предоставления актуальных данных для доступа клиентов к услугам банка. В рамках норм Национального банка Украины (НБУ) по обновлению персональной информации, периодичность соответствующего требования зависит от степени риска деловых отношений.

Об этом сообщается на странице банка в Facebook.

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С вопросом о периодичности прохождения процедуры по актуализации данных к финучреждению обращаются клиенты Ощадбанка.

Как отмечается в одном из сообщений, гражданке поступило требование с просьбой осуществить обновление персональных данных. Она отметила, что подавала актуальную информацию менее чем год назад. Гражданка попросила дать объяснение, на какой основе банк снова прислал соответствующее требование.

"На каких основаниях вы требуете обновления данных, когда они были обновлены в августе 2024 года", — говорится в обращении.

Какие сроки по процедуре актуализации данных в зависимости от рисков

Сотрудник главного офиса Ощадбанка сообщил, что по нормам Нацбанка, требование по обновлению персональных данных для доступа к услугам банка, должны выполнять все граждане в случае поступления соответствующей просьбы в мобильное приложение или веб-версию "Ощад/24".



"Актуализация информации является стандартной банковской процедурой. Согласно действующему Закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" банк обязан принимать меры для надлежащей проверки и обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, а также информации о клиенте на основании предоставленных им официальных документов или их копий", — сообщил представитель банка.

Как правило, в зависимости от рисков, требование по актуализации данных о клиентах относительно ранее поданных документов осуществляется:

один раз в год, если риск деловых отношений с клиентом определен как высокий;

один раз в три года, если риск деловых отношений с клиентом считается средним;

один раз в пять лет — в других случаях при условии отсутствия подозрений.

Банк направляет клиентам соответствующее уведомление о требовании подать данные за 30 дней до появления такой необходимости. Клиенты могут обновить информацию в любое удобное для себя время.

Ранее мы писали, что клиентов Ощадбанка ждут трудности при необходимости закрытия кредитных карт. Для соответствующей процедуры ввели особые правила.

Также сообщали, что в Ощадбанке взимают дополнительные средства в случае отсутствия операций по счету. Там обнародовали тарифы за обслуживание таких карт.