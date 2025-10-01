В Ощадбанке назвали все способы экстренной блокировки карт в случае угрозы — подробности

В Ощадбанке назвали способы экстренной блокировки карт — детали
В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как экстренно заблокировать банковскую карту, если в Контакт-центре возникла очередь на соединение с оператором для осуществления соответствующей процедуры. Для этого предусмотрены еще несколько способов, которые клиенты могут выполнить самостоятельно.
Об этом говорится в сообщении банка на странице в соцсети Facebook.
Проблема оперативной связи с Ощадбанком
Как отмечается в одном из сообщений, клиентка Ощадбанка рассказала о проблеме оперативной связи с представителями финучреждения через Контакт-центр. Речь шла о ситуации, когда было необходимо заблокировать банковскую карту.
Гражданка сообщила, что попытки позвонить к оператору банка на "Горячую линию" завершились ничем.
"Даже карту не смогла заблокировать. Горячая линия не отвечает", — говорится в сообщении клиентки.
Сотрудник главного офиса "Ощадбанка" ответил, что все карты банка соответствуют всем нормам безопасности. Как правило, в случае неразглашения данных третьим лицам (номера карты, CVC/CVV кода и паролей из смс) снять средства посторонними лицами с карты невозможно. В случае невозможности связаться с оператором, можно воспользоваться другими способами блокировки карты. Клиенты могут выполнить это самостоятельно.
Как самому экстренно заблокировать карту в Ощадбанке
По информации представителя банка, на линии Контакт-центра может быть очередь, из-за чего время ожидания увеличивается. Если же клиент позвонит с финансового номера и при этом будет знать последние четыре цифры карты, то ее можно заблокировать в автоматическом меню.
Кроме того, заблокировать платежную карту можно онлайн через чат-боты банка (Telegram и Messenger в Facebook, чат-бот в Viber) или приложение "Ощад24".
В частности, через интернет-банкинг "Ощад 24" сделать это можно в разделе "Карты и счета":
- там выбрать карту для блокировки;
- перейти в раздел "Сервисы";
- нажать пункт "Блокировка карты".
Можно указать причину блокировки как потеря или кража, но достаточно только выбрать пункт "Заблокировать временно — может быть разблокирована".
Также, если есть возможность, можно обратиться в банковское отделение, где работники заблокируют карту.
Ранее мы писали об изменениях для клиентов Ощадбанка, которые ожидаются с 1 октября. Они коснутся тех граждан, владельцев старых карт, которые не прошли процедуру актуализации данных.
Также мы рассказывали, что в Ощадбанке действует новая опция по расчету баллами. Речь идет о расширении программы "Mastercard Больше".
Читайте Новини.LIVE!