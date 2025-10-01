Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Ощадбанке назвали способы экстренной блокировки карт — детали

В Ощадбанке назвали способы экстренной блокировки карт — детали

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:01
В Ощадбанке назвали все способы экстренной блокировки карт в случае угрозы — подробности
Мужчина держит карту в руках. Фото: Ощадбанк

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как экстренно заблокировать банковскую карту, если в Контакт-центре возникла очередь на соединение с оператором для осуществления соответствующей процедуры. Для этого предусмотрены еще несколько способов, которые клиенты могут выполнить самостоятельно.

Об этом говорится в сообщении банка на странице в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Проблема оперативной связи с Ощадбанком

Как отмечается в одном из сообщений, клиентка Ощадбанка рассказала о проблеме оперативной связи с представителями финучреждения через Контакт-центр. Речь шла о ситуации, когда было необходимо заблокировать банковскую карту.

Гражданка сообщила, что попытки позвонить к оператору банка на "Горячую линию" завершились ничем.

"Даже карту не смогла заблокировать. Горячая линия не отвечает", — говорится в сообщении клиентки.

Сотрудник главного офиса "Ощадбанка" ответил, что все карты банка соответствуют всем нормам безопасности. Как правило, в случае неразглашения данных третьим лицам (номера карты, CVC/CVV кода и паролей из смс) снять средства посторонними лицами с карты невозможно. В случае невозможности связаться с оператором, можно воспользоваться другими способами блокировки карты. Клиенты могут выполнить это самостоятельно.

Как самому экстренно заблокировать карту в Ощадбанке

По информации представителя банка, на линии Контакт-центра может быть очередь, из-за чего время ожидания увеличивается. Если же клиент позвонит с финансового номера и при этом будет знать последние четыре цифры карты, то ее можно заблокировать в автоматическом меню.

Кроме того, заблокировать платежную карту можно онлайн через чат-боты банка (Telegram и Messenger в Facebook, чат-бот в Viber) или приложение "Ощад24".

В частности, через интернет-банкинг "Ощад 24" сделать это можно в разделе "Карты и счета":

  • там выбрать карту для блокировки;
  • перейти в раздел "Сервисы";
  • нажать пункт "Блокировка карты".

Можно указать причину блокировки как потеря или кража, но достаточно только выбрать пункт "Заблокировать временно — может быть разблокирована".

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Также, если есть возможность, можно обратиться в банковское отделение, где работники заблокируют карту.

Ранее мы писали об изменениях для клиентов Ощадбанка, которые ожидаются с 1 октября. Они коснутся тех граждан, владельцев старых карт, которые не прошли процедуру актуализации данных.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке действует новая опция по расчету баллами. Речь идет о расширении программы "Mastercard Больше".

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации