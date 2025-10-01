В Ощадбанке назвали все способы экстренной блокировки карт в случае угрозы — подробности

Мужчина держит карту в руках. Фото: Ощадбанк

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как экстренно заблокировать банковскую карту, если в Контакт-центре возникла очередь на соединение с оператором для осуществления соответствующей процедуры. Для этого предусмотрены еще несколько способов, которые клиенты могут выполнить самостоятельно.

Об этом говорится в сообщении банка на странице в соцсети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Проблема оперативной связи с Ощадбанком

Как отмечается в одном из сообщений, клиентка Ощадбанка рассказала о проблеме оперативной связи с представителями финучреждения через Контакт-центр. Речь шла о ситуации, когда было необходимо заблокировать банковскую карту.

Гражданка сообщила, что попытки позвонить к оператору банка на "Горячую линию" завершились ничем.

"Даже карту не смогла заблокировать. Горячая линия не отвечает", — говорится в сообщении клиентки.

Сотрудник главного офиса "Ощадбанка" ответил, что все карты банка соответствуют всем нормам безопасности. Как правило, в случае неразглашения данных третьим лицам (номера карты, CVC/CVV кода и паролей из смс) снять средства посторонними лицами с карты невозможно. В случае невозможности связаться с оператором, можно воспользоваться другими способами блокировки карты. Клиенты могут выполнить это самостоятельно.

Как самому экстренно заблокировать карту в Ощадбанке

По информации представителя банка, на линии Контакт-центра может быть очередь, из-за чего время ожидания увеличивается. Если же клиент позвонит с финансового номера и при этом будет знать последние четыре цифры карты, то ее можно заблокировать в автоматическом меню.

Кроме того, заблокировать платежную карту можно онлайн через чат-боты банка (Telegram и Messenger в Facebook, чат-бот в Viber) или приложение "Ощад24".

В частности, через интернет-банкинг "Ощад 24" сделать это можно в разделе "Карты и счета":

там выбрать карту для блокировки;

перейти в раздел "Сервисы";

нажать пункт "Блокировка карты".

Можно указать причину блокировки как потеря или кража, но достаточно только выбрать пункт "Заблокировать временно — может быть разблокирована".

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Также, если есть возможность, можно обратиться в банковское отделение, где работники заблокируют карту.

Ранее мы писали об изменениях для клиентов Ощадбанка, которые ожидаются с 1 октября. Они коснутся тех граждан, владельцев старых карт, которые не прошли процедуру актуализации данных.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке действует новая опция по расчету баллами. Речь идет о расширении программы "Mastercard Больше".