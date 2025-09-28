Відео
Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
Розрахунок балами з карт Ощадбанку по-новому — що змінилось

Розрахунок балами з карт Ощадбанку по-новому — що змінилось

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 06:01
Клієнти Ощадбанку можуть розраховуватись балами Mastercard Більше — програму розширили
Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" пояснили клієнтам, як працює нова опція у програмі розрахунку балами "Mastercard Більше". Йдеться про можливість учасникам програми здійснювати розрахунки такими балами на маркетплейсі "Rozetka та на АЗК "ОККО".

Про це поінформував голова правління фінустанови Сергій Наумов.

Читайте також:

Детальніше про розрахунок балами з карт Ощадбанку

Як зазначив Наумов, новою можливістю зможуть скористатися  
власники карт Ощадбанку, які є учасниками програми "Mastercard Більше".

Новинка програми дає змогу робити розрахунки на вищевказаних маркетплейсі та автозаправних станціях балами "Mastercard Більше".

Для того, щоб почати здійснювати відповідну оплату балами, необхідно зробити кілька кроків:

  • перевірити, що у відповідному розділі сайту/застосунку програми "Mastercard Більше" увімкнені опції "оплата балами" для партнерів програми "Rozetka" та АЗК "ОККО"; 
  • обрати розрахунок балами "Mastercard Більше" як варіант оплати у застосунку партнера/підтвердити касиру на касі партнера про бажання розрахуватись балами за покупку.

Правила конвертації балів для розрахунку

За словами Сергія Наумова, бали конвертуються у гривню так:

  1. за курсом 13 "золотих" балів — 1 гривня для АЗК "ОККО";
  2. за курсом 15,6 "золотих" балів — 1 гривня для "Rozetka". 

Відповідна сума в гривневому еквіваленті перерахується партнеру як розрахунок за куплений товар оператором програми.

Ощадбанк
Нова опція. Джерело: Ощадбанк

"Накопичуйте бали у програмі Mastercard Більше і самостійно робіть знижки на потрібні товари", — додав голова правління Ощадбанку.

Раніше ми писали, що Ощадбанк попередив про тимчасову відсутність послуги з електронного підпису. Там надали інструкцію оформлення хмарного та файлового підпису.  

Також повідомлялося, хто з клієнтів Ощадбанку може втратити доступ до коштів на картках. За даними ПФУ, цього можна уникнути, якщо пройти процедуру ідентифікації.  

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
