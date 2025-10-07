Відео
Україна
Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо Tomahawk для України
Кредити на авто в Ощадбанку — кому доступні нові пропозиції

Кредити на авто в Ощадбанку — кому доступні нові пропозиції

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 06:01
В Ощадбанку розширили можливості для бізнесу — що треба знати про кредитну програму Buy Easy
Авто в салоні. Фото: Freepik

У державному "Ощадбанку" розповіли про запуск програми Buy Easy для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Завдяки співпраці з автомобільним концерном Stellantis клієнти зможуть взяти кредити на вигідних умовах на купівлю автомобілів низки іноземних марок.

Про це поінформував голова правління банку Сергій Наумов.

Читайте також:

Нові можливості для бізнесу з Ощадбанком

Згідно з інформацією, Stellantis є одним із найбільших автомобільних концернів світу, що об’єднує 14 провідних марок. В Україні офіційним дистриб’ютором є ТОВ "Пежо сітроен Україна", яке має розвинену дилерську мережу.

Нова спільна з банком програма Buy Easy передбачає доступне кредитування на купівлю транспорту брендів:

  • Citroёn;
  • Peugeot; 
  • Opel; 
  • DS;
  • Jeep. 

У Ощадбанку зазначили, що прагнуть, щоб бізнес в країні продовжував розвиватися навіть під час повномасштабної війни. 

Програма Buy Easy дозволить підприємцям та компаніям швидко отримати сучасне авто на вигідних умовах. 

"Простота оформлення, прозорість та партнерство з одним із світових лідерів — саме ті рішення, яких сьогодні потребує бізнес", — зауважили у банку.

Умови кредитної програми в Ощадбанку

За словами Сергія Наумова, клієнти бізнес-сегмента зможуть отримати фінансування терміном до семи років. При цьому рішення нададуть протягом кількох годин.

Згідно з умовами програми:

  1. Термін кредиту становитиме до 84 місяців.
  2. Ставка за кредитом дорівнюватиме від 0,01% річних.
  3. Рішення про кредит оголошуватимуть за дві години.

Уточнити деталі можна у відділеннях Ощадбанку або на гарячій лінії для бізнес-клієнтів за номером телефону: 0 800 219 800.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку частині клієнтів загрожує блокування грошей. Щоб цього не сталося, необхідно звернутися до відділення банку. 

Також ми розповідали, що в Ощадбанку тимчасово відсутня послуга з електронного підпису. Там дали рекомендації, як оформити хмарний та файловий підпис.   

кредити Ощадбанк авто гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
