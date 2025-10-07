В Ощадбанку розширили можливості для бізнесу — що треба знати про кредитну програму Buy Easy

Кредити на авто в Ощадбанку — кому доступні нові пропозиції
У державному "Ощадбанку" розповіли про запуск програми Buy Easy для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Завдяки співпраці з автомобільним концерном Stellantis клієнти зможуть взяти кредити на вигідних умовах на купівлю автомобілів низки іноземних марок.
Про це поінформував голова правління банку Сергій Наумов.
Нові можливості для бізнесу з Ощадбанком
Згідно з інформацією, Stellantis є одним із найбільших автомобільних концернів світу, що об’єднує 14 провідних марок. В Україні офіційним дистриб’ютором є ТОВ "Пежо сітроен Україна", яке має розвинену дилерську мережу.
Нова спільна з банком програма Buy Easy передбачає доступне кредитування на купівлю транспорту брендів:
- Citroёn;
- Peugeot;
- Opel;
- DS;
- Jeep.
У Ощадбанку зазначили, що прагнуть, щоб бізнес в країні продовжував розвиватися навіть під час повномасштабної війни.
Програма Buy Easy дозволить підприємцям та компаніям швидко отримати сучасне авто на вигідних умовах.
"Простота оформлення, прозорість та партнерство з одним із світових лідерів — саме ті рішення, яких сьогодні потребує бізнес", — зауважили у банку.
Умови кредитної програми в Ощадбанку
За словами Сергія Наумова, клієнти бізнес-сегмента зможуть отримати фінансування терміном до семи років. При цьому рішення нададуть протягом кількох годин.
Згідно з умовами програми:
- Термін кредиту становитиме до 84 місяців.
- Ставка за кредитом дорівнюватиме від 0,01% річних.
- Рішення про кредит оголошуватимуть за дві години.
Уточнити деталі можна у відділеннях Ощадбанку або на гарячій лінії для бізнес-клієнтів за номером телефону: 0 800 219 800.
