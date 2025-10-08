В Ощадбанке объяснили, какие факторы влияют на закрытие отделений в регионах

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" обратились к клиентам с объяснением, почему продолжают закрываться отделения в разных регионах страны. Там назвали несколько ключевых факторов, которые влияют на решение прекратить обслуживание.

Об этом говорится в сообщении в соцсети Faceboook.

Реклама

Читайте также:

Факторы, которые побуждают закрывать отделения Ощадбанка

С проблемой о закрытии отделений финучреждения обращаются некоторые клиенты в соцсети. Граждане, обеспокоенные закрытием даже в крупных селах, считают, что таким образом банк нивелирует свои преимущества.

"Ощадбанк, закрывая безжалостно отделения в больших селах, закрывая банкоматы, где только можно, выбивает свои преимущества", — говорится в обращении.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка объяснил, что побуждает закрывать отделения в регионах. Он отметил, что банк взвешенно подходит к этому вопросу, в том числе и по изъятию банкоматов.

Когда речь идет о закрытии учреждения, то, как правило, это — вынужденная мера. Банк учитывает:

количество обслуживаемых клиентов;

число открытых счетов;

количество депозитов;

число выданных кредитов;

количество заключенных договоров страхования;

другие виды деятельности.

Это влияет на содержание отделения, выплату заработной платы сотрудникам, способность платить коммунальные услуги, аренду помещения.

Когда отделение за длительное время не выходит на достаточные показатели, то руководство внедряет меры для финансового оздоровления деятельности учреждения. Если результата нет, то вносятся предложения по его закрытию.

"В то же время, во время войны банк не сокращает свои учреждения. Большинство учреждений, которые были закрыты во время этого периода, закрываются банком из-за активных боевых действий и есть прямая угроза жизни сотрудников и клиентов", — пояснили в банке.

Клиентам посоветовали уточнять действующие отделения или банкоматы:

на странице банка;

через звонки в контакт-центр.

Ситуация с закрытием украинских банков

Летом Национальный банк Украины (НБУ) отмечал, что украинские банки продолжают политику сокращения отделений и перевода обслуживания в онлайн-формат. За 15 лет отделений в стране стало меньше вчетверо. По состоянию на 1 июля насчитывалось 4934 подразделений банков, а за семь месяцев закрыли 77 отделений, 812 отделений банков имеют статус "временно остановленные".

Больше всего закрылось отделений Ощадбанка — 1147, работу 622 отделений банка временно остановили, а также у ПриватБанка — 1 102 отделения, где 65 временно приостановили.

Ранее мы писали, что части клиентов Ощадбанка заблокируют доступ к средствам на картах. Этого можно избежать, если вовремя пройти идентификацию в банке.

Еще мы сообщали, что в Ощадбанке запустят программу Buy Easy. Благодаря этому клиенты смогут получить кредиты на покупку авто.