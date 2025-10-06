Пенсійні картки Ощадбанку — що мають знати українці, які живуть за кордоном

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Українці, які є власниками пенсійних карток Ощадбанку, можуть не платити комісію під час зняття готівки в банкоматах. Але потрібно пам’ятати за ліміти: комісія відсутня, якщо раз на місяць знімати з картки до 10 тисяч гривень.

Умови зняття готівки за кордоном

Якщо сума перевищує поріг у 10 тисяч гривень, тоді застосовується комісія в розмірі 1% +5 гривень, розповіли в Ощадбанку.

Якщо клієнт хоче зняти готівку з пенсійної картки, зробити це можна у будь-якому банкоматі:

до 100 тисяч гривень на день (в еквіваленті) — якщо маєте валютну картку;

на день (в еквіваленті) — якщо маєте валютну картку; до 12,5 тисяч гривень на тиждень (в еквіваленті) — якщо маєте гривневу картку.

У разі обмежень на рахунках клієнтам треба дзвонити в контакт-центр за номером (044) 247-84-18 або скористатися безплатним вебдзвінком із сайту банку.

Де можна розплачуватися пенсійною карткою Ощадбанка

За кордоном карткою Ощадбанка можна платити:

у магазинах;

у закладах харчування.

Якщо оплата відбувається у валюті, відмінній від валюти картки, система автоматично конвертує операцію. Додаткова комісія за цю послугу відсутня. Гроші списуються за курсом, який встановлений на день обробки операції банком і може відрізнятися від дати самої покупки.

При цьому важливо пам’ятати, що за кордоном недоступні картки, випущеними для отримання адресної допомоги ВПО, а також картки системи "Простір".

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк заблокує частину платіжних карток. Обмеження торкнуться українців, які живуть за кордоном та на окупованих РФ територіях. Дізнавайтесь також, які нові правила впровадить Ощадбанк з жовтня 2025 року.