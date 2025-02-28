Термін дії карток Ощадбанку — які операції стали недоступні та як діяти

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли про те, які труднощі можливі через автоматичне продовження терміну дії старих платіжних карток. Більшість операцій для таких карток залишились доступними, однак є винятки.

Про це йдеться на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

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Продовження терміну дії карток в Ощадбанку

Як відомо, Ощадбанк ухвалив рішення про продовження терміну дії карток до 30 червня 2025 року.

Там зазначали, що власникам таких карт можна не звертатися до банку з приводу оновлення. Після завершення терміну дії вони залишаться функціональними.

Клієнтам надалі доступні різні фінансові операції, зокрема:

можливість здійснення розрахунку в торгово-сервісних мережах;

зняття готівкових коштів в банкоматах, інші транзакції.

Які є труднощі зі старими картками та як діяти

Проте, виявилося, що для деяких операцій старі картки не підходять. Йдеться про оплату у мережі Інтернет, що особливо актуально малобільним людям. Про це йдеться в одному із коментарів на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

"Ви дію карток продовжили, але якщо картка прострочена, оплачувати продукти в інтернеті цією карткою неможливо. Як ви продовжили тоді дію карток? Чи про таку категорію людей ніхто не подумав?", — зазначається у повідомленні.

Представник Ощадбанку відповів на звернення, зазначивши, що банк дійсно, продовжив термін дії карток і більшість операцій на зняття готівки, розрахунок в торговій мережі чи мережі інтернет проводиться успішно. Не всі операції можуть проходити в інтернеті, деякі сайти можуть не пропускати оплату саме через реквізити карти, а саме — термін дії.

У таких випадках єдиним варіантом залишається — переказати кошти через мобільний Ощад на будь-яку іншу банківську карту та здійснити оплату за допомогою неї.

Якщо іншої карти немає, її можна відкрити в мобільному "Ощад" та одразу перевести між своїми рахунками кошти.

Також можна отримати нову карту у відділенні не тільки власнику рахунку, а й довіреній особі за умови наявності в останньої довіреності із зазначенням відповідних повноважень.

Для уточнення деталей за карткою можна особисто зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру: (044) 247−84−18.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку пояснили, що робити українським біженцям із картками, в яких сплив термін дії. Приїхати з-за кордону такі громадяни спеціально не можуть.

Також ми писали, що Ощадбанк може стягувати комісії за обслуговування старих карток. Таке може статися через пролонгування терміну дії карток.