В Ощадбанке рассказали о современных способах расчета — что нужно знать о NFC-кольце

В Ощадбанке назвали новые способы расчета — что нужно знать
В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали о современных способах оплаты покупок. Там отметили, что украинцам доступна, кроме расчета картой или телефоном, возможность оплаты специальным NFC-кольцом.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в Telegram-канале.
Подробнее о современных способах расчета в Ощадбанке
Глава правления одного из крупнейших государственных финучреждений рассказал об особенностях оплаты NFC-кольцом.
"А вы знали, что платить за покупки можно не только картой или телефоном, но и специальным NFC-кольцом? Ощад вместе с Visa предлагает такой стильный и технологичный аксессуар своим клиентам", — говорится в сообщении.
По его словам, NFC-кольцо является аналогом карты Visa Platinum, которую выпускают как дополнительную карту к гривневому счету. Срок его действия — до десяти лет.
Соответствующий гаджет позволит:
- совершать покупки и оплачивать услуги с использованием Apple Pay, Google Кошелька, Garmin Pay/Mi Pay;
- делать P2P-переводы и онлайн-расчеты;
- зарегистрироваться в банковском приложении "Мобильный Ощад";
- иметь доступ ко всем привилегиям Visa Platinum.
Как заказать и пополнять NFC-кольцо
Интеллектуальное NFC-кольцо граждане могут заказать в любом отделении Ощадбанка или на официальном сайте. К выбору доступны два цвета: белый и черный, размеры UK 16-21.
Осуществлять пополнение NFC-кольца можно несколькими способами:
- переведя средства с другой карты;
- через терминал Ощадбанка по номеру NFC-кольца;
- в банковской кассе через POS-терминал;
- по реквизитам банковского счета;
- пополнив основную карту или счет (деньги станут доступны также на NFC-кольце).
Ранее мы рассказывали, что клиентов Ощадбанка лишают доступа к счетам. Так, один из граждан рассказал, что финучреждение без каких-либо объяснений заблокировало его платежную карту.
Напомним, в Ощадбанке сообщили о том, какие проблемы с операциями возможны со старыми картами. Для них срок действия продлили автоматически еще на несколько месяцев.
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