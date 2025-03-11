В Ощадбанке рассказали о современных способах расчета — что нужно знать о NFC-кольце

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали о современных способах оплаты покупок. Там отметили, что украинцам доступна, кроме расчета картой или телефоном, возможность оплаты специальным NFC-кольцом.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в Telegram-канале.

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Глава правления одного из крупнейших государственных финучреждений рассказал об особенностях оплаты NFC-кольцом.

"А вы знали, что платить за покупки можно не только картой или телефоном, но и специальным NFC-кольцом? Ощад вместе с Visa предлагает такой стильный и технологичный аксессуар своим клиентам", — говорится в сообщении.

По его словам, NFC-кольцо является аналогом карты Visa Platinum, которую выпускают как дополнительную карту к гривневому счету. Срок его действия — до десяти лет.

Соответствующий гаджет позволит:

совершать покупки и оплачивать услуги с использованием Apple Pay, Google Кошелька, Garmin Pay/Mi Pay;

делать P2P-переводы и онлайн-расчеты;

зарегистрироваться в банковском приложении "Мобильный Ощад";

иметь доступ ко всем привилегиям Visa Platinum.

Как заказать и пополнять NFC-кольцо

Интеллектуальное NFC-кольцо граждане могут заказать в любом отделении Ощадбанка или на официальном сайте. К выбору доступны два цвета: белый и черный, размеры UK 16-21.

NFC-кольца. Источник: Ощадбанк

Осуществлять пополнение NFC-кольца можно несколькими способами:

переведя средства с другой карты;

через терминал Ощадбанка по номеру NFC-кольца;

в банковской кассе через POS-терминал;

по реквизитам банковского счета;

пополнив основную карту или счет (деньги станут доступны также на NFC-кольце).

Ранее мы рассказывали, что клиентов Ощадбанка лишают доступа к счетам. Так, один из граждан рассказал, что финучреждение без каких-либо объяснений заблокировало его платежную карту.

Напомним, в Ощадбанке сообщили о том, какие проблемы с операциями возможны со старыми картами. Для них срок действия продлили автоматически еще на несколько месяцев.