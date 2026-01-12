Ліміти в Ощадбанку — які існують обмеження на зняття готівки

Людина з карткою біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

В Ощадбанку у 2026 році продовжують діяти ліміти на зняття готівки. При цьому до обмежень, які встановлені за вказівкою Національного банку України, фінустанова додала власні правила щодо зняття готівки.

Про це журналісту Новини.LIVE розповіли на гарячій лінії Ощадбанку.

Ліміти на зняття готівки в Ощадбанку

Загальні максимальні ліміти на добу залишаються у розмірі 100 000 гривень. Як пояснили на гарячій лінії, цей ліміт прибрати неможливо, оскільки його встановив НБУ.

Паралельно в Ощадбанку діють стандартні ліміти на зняття готівки з карток масового сегменту — 10 000 гривень на добу в банкоматах.

"Ліміти можна налаштувати у додатку Ощад 24 або зателефонувати на гарячу лінію банку. Тоді на добу можна буде зняти не більше, ніж 100 000 гривень", — розповіли на гарячій лінії Ощадбанку.

При цьому банкомати Ощадбанку налаштовані так, що з однієї картки впродовж 3 годин можна зняти лише 25 000 гривень. Якщо потрібна більша сума, тоді можна шукати наступний або з карткою та паспортом прийти у відділення банку, де можна буде зняти одразу усю суму.

"В касах на одну операцію обмеження відсутні, існують лише добове обмеження, встановлене Національним банком". — пояснили у фінустанові.

Чи можна зняти готівкою понад 100 000 гривень в Ощадбанку

Якщо йдеться про зарахування соціальної допомоги, сума якої перевищує цифру у 100 000 гривень, тоді можна буде отримати одразу усі гроші.

