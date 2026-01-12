Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси В Ощадбанку назвали ліміти на зняття готівки — які правила

В Ощадбанку назвали ліміти на зняття готівки — які правила

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 06:01
Ліміти в Ощадбанку — які існують обмеження на зняття готівки
Людина з карткою біля банкомату. Фото: Новини.LIVE

В Ощадбанку у 2026 році продовжують діяти ліміти на зняття готівки. При цьому до обмежень, які встановлені за вказівкою Національного банку України, фінустанова додала власні правила щодо зняття готівки.

Про це журналісту Новини.LIVE розповіли на гарячій лінії Ощадбанку.

Реклама
Читайте також:

Ліміти на зняття готівки в Ощадбанку

Загальні максимальні ліміти на добу залишаються у розмірі 100 000 гривень. Як пояснили на гарячій лінії, цей ліміт прибрати неможливо, оскільки його встановив НБУ. 

Паралельно в Ощадбанку діють стандартні ліміти на зняття готівки з карток масового сегменту — 10 000 гривень на добу в банкоматах.

"Ліміти можна налаштувати у додатку Ощад 24 або зателефонувати на гарячу лінію банку. Тоді на добу можна буде зняти не більше, ніж 100 000 гривень", — розповіли на гарячій лінії Ощадбанку.

При цьому банкомати Ощадбанку налаштовані так, що з однієї картки впродовж 3 годин можна зняти лише 25 000 гривень. Якщо потрібна більша сума, тоді можна шукати наступний або з карткою та паспортом прийти у відділення банку, де можна буде зняти одразу усю суму.

"В касах на одну операцію обмеження відсутні, існують лише добове обмеження, встановлене Національним банком". — пояснили у фінустанові.

Чи можна зняти готівкою понад 100 000 гривень в Ощадбанку 

Якщо йдеться про зарахування соціальної допомоги, сума якої перевищує цифру у 100 000 гривень, тоді можна буде отримати одразу усі гроші.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримувати пенсії на картку Ощадбанку. В банку пояснили, скільки платять пенсіонери за випуск картки. Також ми писали, що Ощадбанк підтримуватиме фірми, створені чи очолювані жінками. Банківська установа профінансує стартовий бізнес на суму до 5 млн грн. 

НБУ Ощадбанк банкомати готівка ліміти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації