Лимиты в Ощадбанке — какие существуют ограничения на снятие наличных

Человек с карточкой возле банкомата. Фото: Новини.LIVE

В Ощадбанке в 2026 году продолжают действовать лимиты на снятие наличных. При этом к ограничениям, которые установлены по указанию Национального банка Украины, финучреждение добавило собственные правила для снятия наличных.

Об этом журналисту Новини.LIVE рассказали на горячей линии Ощадбанка.

Лимиты на снятие наличных в Ощадбанке

Общие максимальные лимиты в сутки остаются в размере 100 000 гривен. Как пояснили на горячей линии, этот лимит убрать невозможно, поскольку его установил НБУ.

Параллельно в Ощадбанке действуют стандартные лимиты на снятие наличных с карт массового сегмента — 10 000 гривен в сутки в банкоматах.

"Лимиты можно настроить в приложении Ощад 24 или позвонить на горячую линию банка. Тогда в сутки можно будет снять не более 100 000 гривен", — рассказали на горячей линии Ощадбанка.

При этом банкоматы Ощадбанка настроены так, что с одной карты в течение 3 часов можно снять только 25 000 гривен. Если нужна большая сумма, тогда можно искать следующий банкомат или с карточкой и паспортом прийти в отделение банка, где можно будет снять сразу всю сумму.

"В кассах на одну операцию ограничения отсутствуют, существуют только суточное ограничение, установленное Национальным банком", — пояснили в финучреждении.

Можно ли снять наличными более 100 000 гривен в Ощадбанке

Если речь идет о зачислении социальной помощи, сумма которой превышает цифру в 100 000 гривен, тогда можно будет получить сразу все деньги.

