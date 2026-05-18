Главная Финансы В Ощадбанке могут отказать в обмене валют: причина в одном документе

Дата публикации 18 мая 2026 06:01
Обмен валюты в Ощадбанке: о чем предупредили украинцев
Женщина возле отделения Ощаданка, люди проходят мимо пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за полномасштабной войны с Россией в Украине ужесточили правила по обмену иностранных валют. Например, государственный Ощадбанк откажет в операции, если клиент придет в отделение без одного важного документа.

О проблемах с обменом валют в Ощадбанке сообщил один из клиентов в разделе "Отзывы" на сайте Минфин, передает Новини.LIVE.

Почему в Ощадбанке не так просто обменять валюту

Как написал мужчина, 16 мая он зашел в одно из отделений банка в Одессе, чтобы обменять 50 евро. Однако кассир отказалась предоставлять эту услугу без оригинала паспорта.

"Сумма обмена составляет около 2200 гривен, что в сотни раз меньше установленного НБУ лимита в 400 000 гривен для операций без идентификации", — написал он.

Что говорят в Ощадбанке

В службе поддержки банка редакции Новини.LIVE рассказали, что банки придерживаются постановления Национального банка Украины (НБУ) № 18. В нем говорится о том, юридическое или физическое лицо, которое зарегистрировано или постоянно проживает в РФ или в Республике Беларусь, не может осуществлять в банках любые валютные операции.

Соответственно, когда человек приходит в отделение с целью купить или продать валюту, работник банка должен установить факт, есть ли местонахождение (регистрация/постоянное проживание) физического лица на территории РФ или Республики Беларусь.

"То есть физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность при осуществлении валютно-обменной операции", — объяснили в службе поддержки Ощадбанка.

Там также отметили, что паспорт понадобится независимо от того, какую сумму хочет обменять клиент.

Как сообщали Новигни.LIVE, что пенсионерам могут заблокировать счета в Ощадбанке. Под ограничения попадает вся сумма на счету, если есть исполнительное производство. Но если банк получит постановление о снятии ареста, то должник получит доступ к сумме в пределах 17 294 гривен.

Еще Новини.LIVE писали, что Ощадбанк может списывать определенные суммы средств с зарплатных карт. Таким образом компании могут удобнее рассчитываться с работниками, однако для клиентов все равно предусмотрены некоторые комиссии в 2026 году.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
