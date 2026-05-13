Ощадбанк може блокувати 100% суми на рахунках пенсіонерів: чому та як діяти

Державна фінустанова "Ощадбанк" може блокувати 100% суми у рамках накладеного арешту на рахунки фізосіб, незалежно від їх призначення. У фінустанові дали пояснення, чому обмеження поширюється на всі кошти на рахунку та чому в цьому немає порушення.

Чому блокують 100% суми на рахунках пенсіонерів в Ощадбанку

За даними представника Ощадбанку, пенсіонерів може чекати повне блокування сум на рахунку у разі арешту коштів за виконавчим провадженням.

Він пояснив, що ні в кого з громадян немає відкритих "пенсійних" рахунків, адже так їх називають лише умовно. У нормах законодавства виокремлені рахунки, на які мають надходити кошти спеціального призначення і стягнення з таких виплат дійсно заборонене (пенсії, стипендії, заробітна плата, різні види соцдопомоги). Однак на практиці громадянам відкривають звичайні поточні рахунки через технічні особливості фінустанов.

Через це Пенсійний фонд України (ПФУ) нараховує кошти на рахунки держбанку, що не мають спеціального призначення, а тому на пенсійні кошти поширюється можливість арешту. Однак, якщо банк отримає постанову про його зняття, то рахунок розблокують повністю чи частково.

Як отримати доступ до арештованих коштів в Ощадбанк

Згідно із законодавством, у разі надходження постанови про часткове зняття арешту з коштів, то будуть встановлені місячні ліміти. Знімати дозволятиметься грошова сума, що дорівнює двом мінімальним зарплатам. Станом на 2026 рік "мінімалка" становить 8 647 грн. У зв'язку з цим боржник зможе щомісяця користуватися частиною коштів — у межах 17 294 грн.

Щоб скористатися відповідним правом, необхідно:

написати заяву виконавцю;

зазначити номер рахунку та фінустанову, де був відкритий;

попросити визначити рахунок для зняття коштів.

Після цього виконавець повинен за два робочі дні ухвалити рішення та відразу повідомити про це банк. Після цього громадянину відкриють дозволену суму для користування.

