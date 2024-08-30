Ощадбанк зробив складною процедуру закриття рахунків — скарги клієнтів

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці скаржаться на проблеми із закриттям карткових рахунків у державному банку. Зокрема, відповідну процедуру ускладнив Ощадбанк.

Про це йдеться на сайті "Мінфін".

Читайте також:

Проблеми із закриттям рахунків в Ощадбанку

Один із клієнтів на порталі поскаржився на фінустанову, розповівши про неприємний досвід закриття карткового рахунку. Процедуру охрестив "пекельними муками від Ощадбанку".

Чоловік розповів, що має картковий рахунок в Ощадбанку, проте помітив списання коштів банком.

"Вирішив звернутися до відділення банку на Мазепи, 13. Касир, на прізвище Сорока, спочатку послала мене на відділення, де я картку відкривав. Я повідомив, що у контакт-центрі сказали, що я можу звернутися до будь-якого відділення з питанням закриття. Закрити рахунок вирішив, бо банк краде гроші з дебетної картки списує 25 гривень до овердрафту за серпень. Відразу зробив p2p переказ і вніс 25 грн на рахунок", — написав він.

Там громадянину повідомили, що "гроші у статусі "заблоковані", не зможуть закрити банківську картку, тому порекомендували прийти за добу та звернутися до головного офісу. Чоловік не дослухався, а наполіг на негайному закритті рахунку. У підсумку йому представники заявили, що "картку закрито".

Примітно те, що він вирішив перепитати у фахівця онлайн-чату, чи дійсно йому закрили картковий рахунок, проте там дали неочікувану відповідь: у відділенні картку лише заблокували без закриття рахунку, рахунок потрібно ще закривати. Йому необхідно до всього сплатити кошти за обслуговування неактивного карткового рахунку за вересень. Чоловік обурений тим, що банк його змушує ходити у відділення, "як на роботу".

"Оператор чату говорить 01.09, контакт-центр 02.09… І щоб я закрив карту 02.09, вгадайте, що? Правильно, сплатити ще 25 грн за обслуговування неактивного карткового рахунку за вересень… Або знову йти до того ж відділення просити про закриття карткового рахунку, оскільки мені мали вручити договір про закриття, але цього мені не надали… Вже навіть не знаю, що робити… Або ходити в Ощадбанк щодня, як на роботу?", — йдеться дописі.

Українець додав, що політика Ощадбанку орієнтована на те, щоб громадяни не могли закривати рахунки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанк уточнили, як обміняти купюри дрібних номіналів на більші, не переплачуючи. Також відомо, що робити зі старими чи пошкодженими банкнотами.

Раніше ми писали, що у державному "Ощадбанку" розповіли, за яких умов можуть призначати своїм клієнтам персонального менеджера. Це залежить від сум, якими оперує громадянин.