Ощадбанк може призначати клієнтам персонального менеджера — які умови

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" розповіли, за яких умов можуть призначати своїм клієнтам персонального менеджера. Це залежить від сум, якими оперує громадянин.

Про це йдеться на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Персональний менеджер в Ощадбанку

Із запитанням роз'яснити, за яких умов можна претендувати на призначення персонального менеджера в Ощадбанку, звернулася клієнтка фінустанови.

Вона зазначила, що у публічному доступі таку інформацію знайти неможливо. Тоді як представники банку надають різні дані, що стосується сум коштів, якими має оперувати для цього клієнт.

"В яких випадках банк призначає персонального менеджера інформації в публічному доступі немає. Які обороти повинні проходити по картці для цього призначення, 400 000 грн чи 20 000 грн працівники надають різну інформацію. Стосується м.Вінниці. Надайте, будь ласка, достовірну інформацію. Буду дуже вдячна", — йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку пояснили, що, дійсно, у фінустанові деякі клієнти можуть претендувати на послуги персонального менеджера.

Для цього потрібно користуватися карткою Ощадбанк, на якій щомісячно фіксуватимуться надходження чи витрати від 25 тис. гривень.

У разі наявності депозиту чи середньоденних залишків на суму від 100 тис. гривень. Також призначають менеджера, якщо було відкрито та погашено кредит на суму від 20 тис. гривень. Окрім того, якщо клієнт користується індивідуальним (банківським) сейфом.

В Ощадбанку зауважили, що суми можуть відрізнятись, залежно від регіону.

Більше детальну інформацію можна запитувати у відділеннях чи заповнити форму зворотного зв’язку на порталі банку за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанові Ощадбанк розповіли, як обміняти купюри дрібних номіналів на більші, не переплачуючи. Також відомо, що робити зі старими чи пошкодженими банкнотами.

Також писали, що платоспроможні банки України за перші шість місяців 2024 року отримали прибуток після оподаткування в розмірі 79,041 млрд гривень. Це на 18% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.