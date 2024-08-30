Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Ощадбанке есть проблемы с закрытием счетов — детали arrow

В Ощадбанке есть проблемы с закрытием счетов — детали

30 августа 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк сделал сложной процедуру закрытия счетов — жалобы клиентов
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы жалуются на проблемы с закрытием карточных счетов в государственном банке. В частности, соответствующую процедуру усложнил Ощадбанк.

Об этом говорится на сайте "Минфин".

Читайте также:

Проблемы с закрытием счетов в Ощадбанке

Один из клиентов на портале пожаловался на финучреждение, рассказав о неприятном опыте закрытия карточного счета. Процедуру окрестил "адскими мучениями от Ощадбанка".

Мужчина рассказал, что имеет карточный счет в Ощадбанке, однако заметил списание средств банком.

"Решил обратиться в банк отделения на Мазепы 13. Кассир, по фамилии Сорока, сначала послала меня на отделение, где я карточку открывал. Я сообщил, что в контакт-центре сказали, что я могу обратиться в любое отделение с вопросом закрытия. Закрыть счет решил, потому что банк ворует деньги с дебетной карточки списывает 25 гривен в овердрафт за август. Сразу сделал p2p перевод и внес 25 грн на счет", — написал он.

Там гражданину сообщили, что "деньги в статусе "заблокированы", не смогут закрыть банковскую карту, поэтому порекомендовали прийти через сутки и обратиться в главный офис. Мужчина не прислушался, а настоял на немедленном закрытии счета. В итоге ему представители заявили, что "карта закрыта".

Примечательно то, что он решил переспросить у специалиста онлайн-чата, действительно ли ему закрыли карточный счет, однако там дали неожиданный ответ: в отделении карточку только заблокировали без закрытия счета, счет нужно еще закрывать. Ему необходимо ко всему уплатить средства за обслуживание неактивного карточного счета за сентябрь. Мужчина возмущен тем, что банк его заставляет ходить в отделение, "как на работу".

"Оператор чата говорит 01.09, контакт центр 02.09… И чтобы я закрыл карту 02.09 угадайте что? Правильно оплатить еще 25 грн за обслуживание неактивного карточного счета сентябрь… Или снова идти в отделение просить о закрытии карточного счета, поскольку мне должны были вручить договор о закрытии, но этого мне не предоставили… Уже даже не знаю, что делать… Или ходить в Ощадбанк каждый день, как на работу?", — говорится в сообщении.

Украинец добавил, что политика Ощадбанка ориентирована на то, чтобы граждане не могли закрывать счета.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке уточнили, как обменять купюры мелких номиналов на большие, не переплачивая. Также известно, что делать со старыми или поврежденными банкнотами.

Ранее мы писали, что в государственном Ощадбанке рассказали, при каких условиях могут назначать своим клиентам персонального менеджера. Это зависит от сумм, которыми оперирует гражданин.

Ощадбанк банки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:01 В Ощадбанке есть проблемы с закрытием счетов — детали

05:38 РФ ударила ночью по Сумам, в результате атаки возник пожар и есть пострадавшие

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

05:34 Макрон утверждает, что не знал о визите Дурова во Францию

05:05 В некоторых регионах температура опустится до +10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

04:59 Салливан объяснил, почему США и Китай не смогли согласовать план окончания войны в Украине

04:45 Во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов — что известно

04:40 Кто из студентов подлежит мобилизации с сентября — полный перечень

03:26 На фронте нужны люди с медицинским образованием — кого приглашают в полк "Азов"

03:05 Прохождение ВВК в разных комиссиях — возможно ли это

06:01 В Ощадбанке есть проблемы с закрытием счетов — детали

05:38 РФ ударила ночью по Сумам, в результате атаки возник пожар и есть пострадавшие

05:34 Макрон утверждает, что не знал о визите Дурова во Францию

05:05 В некоторых регионах температура опустится до +10 °С — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

04:59 Салливан объяснил, почему США и Китай не смогли согласовать план окончания войны в Украине

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

04:45 Во временно оккупированном Крыму раздался ряд взрывов — что известно

04:40 Кто из студентов подлежит мобилизации с сентября — полный перечень

03:26 На фронте нужны люди с медицинским образованием — кого приглашают в полк "Азов"

03:05 Прохождение ВВК в разных комиссиях — возможно ли это

02:25 Россияне планируют ввести в школьную программу на временно оккупированных территориях стихи о "СВО"

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

Text

05:37 Военный заявил, что Россия никогда не пойдет на договоренности в слабой позиции

29 августа 2024
Text

22:00 Все дают, что попросим — россиянин об украинском плену в репортаже Новини.LIVE

Text

20:34 Нардепка объяснила, какими должны быть зарплаты госслужащих во время войны

Text

18:47 Подоляк назвал отличие контрнаступления в Украине и операции в Курской области

Text
Эксклюзив

18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Text

18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Text

14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

Text

13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали