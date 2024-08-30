Ощадбанк сделал сложной процедуру закрытия счетов — жалобы клиентов

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы жалуются на проблемы с закрытием карточных счетов в государственном банке. В частности, соответствующую процедуру усложнил Ощадбанк.

Об этом говорится на сайте "Минфин".

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Проблемы с закрытием счетов в Ощадбанке

Один из клиентов на портале пожаловался на финучреждение, рассказав о неприятном опыте закрытия карточного счета. Процедуру окрестил "адскими мучениями от Ощадбанка".

Мужчина рассказал, что имеет карточный счет в Ощадбанке, однако заметил списание средств банком.

"Решил обратиться в банк отделения на Мазепы 13. Кассир, по фамилии Сорока, сначала послала меня на отделение, где я карточку открывал. Я сообщил, что в контакт-центре сказали, что я могу обратиться в любое отделение с вопросом закрытия. Закрыть счет решил, потому что банк ворует деньги с дебетной карточки списывает 25 гривен в овердрафт за август. Сразу сделал p2p перевод и внес 25 грн на счет", — написал он.

Там гражданину сообщили, что "деньги в статусе "заблокированы", не смогут закрыть банковскую карту, поэтому порекомендовали прийти через сутки и обратиться в главный офис. Мужчина не прислушался, а настоял на немедленном закрытии счета. В итоге ему представители заявили, что "карта закрыта".

Примечательно то, что он решил переспросить у специалиста онлайн-чата, действительно ли ему закрыли карточный счет, однако там дали неожиданный ответ: в отделении карточку только заблокировали без закрытия счета, счет нужно еще закрывать. Ему необходимо ко всему уплатить средства за обслуживание неактивного карточного счета за сентябрь. Мужчина возмущен тем, что банк его заставляет ходить в отделение, "как на работу".

"Оператор чата говорит 01.09, контакт центр 02.09… И чтобы я закрыл карту 02.09 угадайте что? Правильно оплатить еще 25 грн за обслуживание неактивного карточного счета сентябрь… Или снова идти в отделение просить о закрытии карточного счета, поскольку мне должны были вручить договор о закрытии, но этого мне не предоставили… Уже даже не знаю, что делать… Или ходить в Ощадбанк каждый день, как на работу?", — говорится в сообщении.

Украинец добавил, что политика Ощадбанка ориентирована на то, чтобы граждане не могли закрывать счета.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке уточнили, как обменять купюры мелких номиналов на большие, не переплачивая. Также известно, что делать со старыми или поврежденными банкнотами.

Ранее мы писали, что в государственном Ощадбанке рассказали, при каких условиях могут назначать своим клиентам персонального менеджера. Это зависит от сумм, которыми оперирует гражданин.