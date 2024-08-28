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Клієнти Ощадбанку з окупованих територій втрачають доступ до рахунків — деталі

28 серпня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк пояснив клієнтам з ТОТ, як додати новий номер до старої картки
Телефон у руці. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк", які перебувають на тимчасово окупованій території, скаржаться на неможливість прив'язати новий фінансовий номер до старої картки дистанційно. У банку пояснюють це "політикою безпеки".

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як йдеться у зверненні, клієнтка банку, яка проживає на окупованій території, хотіла уточнити, чи є можливість прив'язати новий номер телефону до картки дистанційно.

"Доброго дня, нам потрібна допомога, щоб прив'язати пенсійну карточку до нової сім-карти в зв'язку з тим, що стару сім-карту вкрали разом з телефоном, ми знаходимся на окупованій території, звернутись в банк не можемо, допоможіть нам, будь ласка, тільки на вас осталася надія... Нам потрібно прив'язати карту до телефону. А банк нам не хоче допомогти. Доступу до банку у нас немає, ми на окупованій території. Нам постійна відмова", — йдеться у повідомленні.

Жінка пояснює, що на окупованій території немає ані відділення банку, ні банкомату. Банк не входить в положення людей.

"Є ще онлайн-зв'язок. Можна побачити, що господар картки є живий та здоровий, але ваш банк не хоче цим займатися. Найгірший банк який я тільки знаю. Людей ніколи не розумів і не розуміє зараз", — додала клієнтка банку.

Позиція Ощадбанку

В Ощадбанку повідомили, що якщо фінансовий номер телефону втрачено, тоді його змінити можна тільки у відділенні банку особисто, або це може зробити інша особа за наявності нотаріальної довіреності в цілях безпеки.

"Ми вас розуміємо, але наразі, на жаль, технічно немає змоги змінити номер телефону дистанційно. Якщо попереднього телефону немає, його можна змінити тільки у відділенні банку", — пояснив співробітник.

В Ощадбанку наголосили, що докладають значних зусиль для забезпечення належного сервісу для клієнтів.

"Якщо в подальшому процедуру зміни фінансового номеру буде змінено, ми обов'язково проінформуємо", — додав представник банку.

 

Ощадбанк скарги
Звернення. Джерело: Ощадбанк у Facebook

Що ще треба знати

Нагадаємо, Ощадбанк рекомендує клієнтам звертатись до правоохоронних органів у зв'язку з невидачею грошей з банкоматів і тільки після розслідування обіцяє повернути кошти. Подібні випадки набувають масовості.

Раніше ми писали, що клієнти держфінустанови "Ощадбанк", які захищають країну на фронті, скаржаться на надокучливі дзвінки працівників банку. Так, причиною звернень до військовослужбовця стала заборгованість у 120 гривень.

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