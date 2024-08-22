Ощадбанк пояснив, як обміняти банкноти без стягнення 30% комісії

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, як обміняти купюри дрібних номіналів на більші, не переплачуючи. Також відомо, що робити зі старими чи пошкодженими банкнотами.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці банку у Facebook.

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Особливості обміну банкнот в Ощадбанку

В одному з дописів громадянин звернувся із запитанням, чи надає банк послугу з обміну малих номіналів купюр на більші. Також уточнив, що робити зі старими та пошкодженими банкнотами.

"Чи можна звернутися до каси будь-якого відділення вашого банку з проханням обміняти дрібні купюри на купюри крупного номіналу? Чи надає Ощадбанк таку послугу? А якщо купюра пошкоджена, чи можна її обміняти на цілу в касі Ощадбанку?", — йдеться у зверненні.

У банку зазначили, що фінустанова надає відповідні послуги, однак за це стягується комісія.

"Якщо ви бажаєте обміняти банкноти національної валюти на такі ж тільки більшого номіналу, дана послуга тарифікується згідно тарифів банку в розмірі 30% від суми та не менше 75 гривень", — пояснили у банку.

Проте є спосіб, як не переплачувати за обмін купюр. Для цього потрібно здійснити поповнення своєї картки з її наявністю цими коштами, та не сплачувати комісію.

Щодо пошкоджених та старих купюр, то в касах відділень протягом операційного часу без жодних обмежень безкоштовно обмінюють фізичним та юридичним особам не придатні до обігу платіжні банкноти та монети національної валюти на придатні.

"Щодо перевірки банкноти на обмін, рекомендуємо звернутися з нею безпосередньо у відділення банку", — додали в Ощадбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, із клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" у судовому порядку без їх присутності стягують заборговані кошти під час війни. До суду подають самі представники фінустанови.

Також ми писали про те, що клієнт державного Ощадбанку втратив 50 005 гривень через телефонних шахраїв. Чоловік подав заяву до поліції, наголошуючи, що не винен у зникненні коштів і вимагає від банку їх повернення.