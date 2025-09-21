Ощадбанк запустить для клієнтів новий сервіс у 2026 році — що зміниться

Чоловік тримає карту в руках. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про плани щодо оновлення функціоналу мобільного застосунку "Ощад24/7". Розширення послуг для зручності клієнтів очікується у 2026 році.

Про це йдеться на сторінці держбанку у соцмережі Facebook.

Що зміниться в "Ощад24/7" у 2026 році

У соцмережі громадяни звернулися до фінустанови із запитанням, чи не планує банк надати клієнтам можливість здійснення замовлення додаткових карт до наявного рахунку у мобільному застосунку. Наразі відповідний сервіс відсутній в "Ощад24/7".

"Чому не працює замовлення додаткових карток до існуючого рахунку в Ощад24/7? І коли така функція з'явитися в Мобільному Ощаді?", — йдеться у зверненні.



Відповідаючи на запитання, співробітник головного офісу Ощадбанку, зазначив, що до кінця поточного року появи такої функції не очікується. Однак команда фінустанови працює над вдосконаленням функціоналу мобільного застосунку. Презентація відповідного сервісу може відбутися вже в 2026 році.

"Дійсно, такої функції, на жаль, немає. Орієнтовно, з наступного року така можливість з'явиться", — повідомляється на сторінці банку у соцмережі.

Як клієнти можуть оформлювати картки Ощадбанку

Згідно з правилами, нині оформлювати кредитні карти Ощадбанку клієнти можуть:

звернувшись до відділення;

надіславши онлайн-заявку або через чат-бот.

Зокрема, можна відкрити кредитну картку "Моє More" онлайн на сайті банку. Для цього необхідно подати заявку у чат-боті на сайті, у месенджерах Telegram та Facebook.

Оформити кредитну карту можна миттєво, адже від клієнта вимагають мінімальний пакет документів: паспорт/ ID та ідентифікаційний код. Також потрібен застосунок "Дія".

Окрім того, днями Ощадбанк надав змогу відкривати онлайн два види цифрових карт у застосунку. Йдеться про:

преміальну карту Visa Infinite;

карту Visa Platinum.

Преміальні карти Visa Infinite та Visa Platinum доступні у гривні, доларах та євро.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку можливі труднощі під час перевипуску деяких карт. Варто попередньо уточнювати в операторів, чи є змога заміни у конкретному відділенні.

Також ми розповідали, що власники частини карт Ощадбанку мають місяць на процедуру здійснення їх заміни через контакт-центр. Зокрема, йдеться про ті, термін дії яких добіг кінця.