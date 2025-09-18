Ощадбанк назвав терміни для заміни старих карт та інші важливі нюанси

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Власникам деяких старих карт державного "Ощадбанку" надали один місяць на процедуру здійснення заміни. Зокрема, вимога стосується карт, термін дії яких закінчився чи відсутні кошти на рахунку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці фінустанови у соцмережі Facebook.

Проблема заміни старих карт Ощадбанку

На сторінці у соцмережі одна з громадянок звернулась до банку з проханням пояснити, чи є можливість дистанційного перевипуску "пенсійних" карт у зв'язку із завершенням терміну дії. Вона зазначила, що перебуває за кордоном і не може здійснити особистий візит до відділення банку в Україні.

"Чому неможливо замовити перевипуск пенсійної картки?... Дзвонили і перевіряли. Навіть, через контакт центр не можна без пояснення причини", — йдеться у повідомленні.

Терміни та способи заміни банківських карт

Представник Ощадбанку зазначив, що фінустанова не всім продовжила дію старих карт під час воєнного стану до 31 грудня 2025 року.

Банк не продовжив терміни дії карт, що закінчилися до 2 лютого 2022 року, а також карт, де залишок коштів дорівнював 0 грн, та не було жодних операцій за останні шість місяців, карт, за якими упродовж січня — лютого 2025 року було здійснено хоча б одну фінансову операцію з її використанням в касі банку, банкоматі, терміналі, торговій мережі українських банків.

Щодо правил перевипуску, то через контакт-центр банку його можна здійснити за два місяці до закінчення терміну дії картки. Якщо він добіг кінця, то громадянам додатково надається рівно один місяць для здійснення заміни.

Для частини платіжних карток дозволяється дистанційний перевипуск. Це можна уточнити через контакт-центр банку за номером 0800210800.

Проте, якщо співробітник контакт-центру перевірив інформацію за карткою та повідомив, що необхідно звернутися до відділення, тоді інших варіантів для вирішення відповідного питання немає.

"Перевипуск та отримання картки через відділення можна виконати за зверненням власника рахунку або довіреної особи за умови пред'явлення співробітникам довіреності із зазначенням таких повноважень", — йдеться у повідомленні працівника банку.

Раніше ми писали про те, що Ощадбанк надав можливість дистанційного відкриття двох видів карт у застосунку. Йдеться про преміальну карту Visa Infinite та Visa Platinum.

Також ми розповідали про те, що клієнти Ощадбанку можуть зіткнутися з проблемами під час перевипуску карт. Варто уточнити в операторів, чи доступна відповідна послуга у конкретному відділенні.