Главная Финансы В Ощад24/7 появится новая функция с 2026 года — что нужно знать

В Ощад24/7 появится новая функция с 2026 года — что нужно знать

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 06:01
Ощадбанк запустит для клиентов новый сервис в 2026 году — что изменится
Мужчина держит карту в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали о планах по обновлению функционала мобильного приложения "Ощад24/7". Расширение услуг для удобства клиентов ожидается в 2026 году.

Об этом говорится на странице госбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что изменится в "Ощад24/7" в 2026 году

В соцсети граждане обратились к финучреждению с вопросом, не планирует ли банк предоставить клиентам возможность осуществления заказа дополнительных карт к имеющемуся счету в мобильном приложении. Сейчас соответствующий сервис отсутствует в "Ощад24/7".

"Почему не работает заказ дополнительных карт к существующему счету в Ощад24/7? И когда такая функция появиться в Мобильном Ощаде?", — говорится в обращении.

Отвечая на вопрос, сотрудник главного офиса Ощадбанка, отметил, что до конца текущего года появления такой функции не ожидается. Однако команда финучреждения работает над совершенствованием функционала мобильного приложения. Презентация соответствующего сервиса может состояться уже в 2026 году.

"Действительно, такой функции, к сожалению, нет. Ориентировочно, со следующего года такая возможность появится", — сообщается на странице банка в соцсети.

Как клиенты могут оформлять карты Ощадбанка

Согласно правилам, сейчас оформлять кредитные карты Ощадбанка клиенты могут:

  • обратившись в отделение;
  • отправив онлайн-заявку или через чат-бот.

В частности, можно открыть кредитную карту "Мое More" онлайн на сайте банка. Для этого необходимо подать заявку в чат-боте на сайте, в мессенджерах Telegram и Facebook.

Оформить кредитную карту можно мгновенно, ведь от клиента требуют минимальный пакет документов: паспорт/ ID и идентификационный код. Также нужно приложение "Дія".

Кроме того, на днях Ощадбанк предоставил возможность открывать онлайн два вида цифровых карт в приложении. Речь идет о:

  • премиальной карте Visa Infinite;
  • карте Visa Platinum.

Премиальные карты Visa Infinite и Visa Platinum доступны в гривне, долларах и евро.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке возможны трудности при перевыпуске некоторых карт. Стоит предварительно уточнять у операторов, есть ли возможность замены в конкретном отделении.

Также мы рассказывали, что владельцы части карт Ощадбанка имеют месяц на процедуру осуществления их замены через контакт-центр. В частности, речь идет о тех, срок действия которых подошел к концу.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
