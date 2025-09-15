Ощадбанк просить клієнтів актуалізувати дані — чому це потрібно зробити

Жінка йде повз відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний Ощадбанк нагадав деяким клієнтам, що їм потрібно прийти у відділення для актуалізації даних. Зробити це потрібно до 1 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє пресцентр фінансової установи.

Детальніше про актуалізацію даних і чому це треба зробити

Йдеться про українців, які мають картки Ощадбанку, але вони їх не використовували щонайменше три роки. Такі клієнти мають до 30 вересня:

актуалізувати ідентифікаційну інформацію у відділенні; пройти процедуру верифікації;

забрати гроші зі своїх поточних чи депозитних рахунків.

"До 30 вересня 2025 року вам необхідно звернутися до Ощадбанку, щоб отримати кошти по поточних та депозитних рахунках, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше, а також актуалізувати ідентифікаційні дані та здійснити верифікацію", — йдеться у повідомленні.

У відділенні Ощадбанку клієнтам треба буде пред'явити деякі документи, а саме:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код.

Якщо не звернутися до відділень банку, тоді Ощадбанк з 1 жовтня:

змінить статус коштів на "нерухомі вклади";

щомісяця списувати гроші обслуговування, згідно з тарифами.

Комісія не застосовуватиметься щодо арештованих рахунків та тих, що частково видані за спадщиною.

