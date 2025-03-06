Виплати до 5 тисяч на лікування — де приймають заявки у березні

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у низці регіонів діють місцеві соціальні програми з надання матеріальної допомоги громадянам, які потребують лікування. Зокрема, про можливість звернутися за відповідною допомогою повідомила влада Херсонської громади.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Херсонської міської військової адміністрації у Telegram.

Читайте також:

Фінансова допомога хворим у Херсонській громаді

Як зазначили в адміністрації, влада надає підтримку не тільки тим місцевим громадян, які постраждали від російської агресії та потребують медичної допомоги, а також тим, хто має хронічні чи невиліковні хвороби. У бюджет закладені кошти на фінансову підтримку у 2025 році кільком категоріям громадян.

"У Херсонській громаді продовжує діяти програма "Соціальний захист", у межах якої з бюджету виплачують адресну грошову допомогу у зв’язку із хворобами", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, лише в лютому місцева влада забезпечила перерахування такої допомоги для 243 жителів громади на понад 914 тис. гривень.

Оголошення. Джерело: ХМВА

Які суми виплат на лікування та як оформити

Цьогоріч виплачують адресну грошову допомогу у зв’язку із такими хворобами:

5 тис. грн — для стаціонарного лікування громадян або проведення операцій онкозахворювань;

3 тис. грн — для осіб з онкозахворюваннями, які до цього не проходили стаціонарного лікування;

5 тис. грн — для осіб на оперативне втручання на серці та серцевих судинах;

5 тис. грн — для осіб на ендопротезування суглобів.

Всі, хто потребує фінансової підтримки для лікування, мають звернутися до місцевих органів влади.

Деталі щодо переліку документів та порядку оформлення грошової допомоги можна уточнити за номерами телефонів:

у Дніпровському районі — (099) 25-35-491;

у Корабельному районі — (050) 87-51-141;

у Центральному районі — (066) 44-79-236.

Нагадаємо, громадянам, які постраждали від агресії РФ, в рамках гуманітарної програми виплатять фіндопомогу у розмірі 10,8 тис. грн. Гроші зможуть отримати жителі двох громад у Донецькій області.

Також ми розповідали, що роботодавці можуть отримати за працевлаштування вразливих категорій громадянин по 14,34 тис. гривень. Кошти виплачуватимуть упродовж трьох місяців на покриття витрат в оплаті праці.