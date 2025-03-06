Виплати від Німеччини — хто може отримати 4,3 тис. доларів

Доларові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть подати заявки для участі у проєкті з надання грошової допомоги у березні 2025 року. Програму реалізовують за фінансування Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Про це повідомляють організатори у соцмережі Facebook.

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Детальніше про виплати від Німеччини

Благодійна організація "СОС Дитячі Містечка Україна" за підтримки уряду Німеччини надасть гранти за проєктом "Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей". Гроші виплатять після проходження навчання з підприємництва.

Проєкт охопить такі області:

Полтавську;

Київську;

Львівську.

"Ми допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачене обов’язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес", — йдеться у повідомленні.

Взяти участь у проєкті можуть:

батьки родин із дітьми, які проживають чи зареєстровані як переселенці у вказаних областях;

батьки вразливих родин із неповнолітніми дітьми (багатодітні, неповні, сім'ї з особами з інвалідністю);

також батьки з прийомних сімей/опікунських родин/дитячих будинків сімейного типу.

Як зареєструватися у грантовому проєкті

Ті, хто долучаться до проєкту, отримають знання та гарантовану допомогу на розвиток бізнесу. Так, передбачені програмою:

онлайн-навчання від досвідчених спеціалістів;

консультації експертів та менторський супровід

грант до 179,83 тис. грн на розвиток власної справи.

Зареєструватися у грантовому проєкті можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму.

Набір триватиме до 16 березня включно, а стартує навчання з 17 березня. Формат навчання — онлайн, участь безкоштовна.

Оголошення. Джерело: СОС Дитячі Містечка Україна

Раніше ми розповідали, що громадяни, які проживають у західних областях зможуть отримати грошову допомогу від організації "Help". У рамках програми нададуть кілька тисяч євро.

Також ми повідомляли, що громадяни, які постраждали від російської агресії та потребують фіндопомоги, отримають виплати від благодійників. Кошти будуть доступні в одному з регіонів на сході країни.