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Німеччина виплатить українцям до 4,3 тис. доларів — деталі

6 березня 2025 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати від Німеччини — хто може отримати 4,3 тис. доларів
Доларові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть подати заявки для участі у проєкті з надання грошової допомоги у березні 2025 року. Програму реалізовують  за фінансування Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Про це повідомляють організатори у соцмережі Facebook.

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Детальніше про виплати від Німеччини

Благодійна організація "СОС Дитячі Містечка Україна" за підтримки уряду Німеччини надасть гранти за проєктом "Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей". Гроші виплатять після проходження навчання з підприємництва.

Проєкт охопить такі області:

  • Полтавську;
  • Київську;
  • Львівську.

"Ми допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачене обов’язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес", — йдеться у повідомленні.

Взяти участь у проєкті можуть:

  • батьки родин із дітьми, які проживають чи зареєстровані як переселенці у вказаних областях;
  • батьки вразливих родин із неповнолітніми дітьми (багатодітні, неповні, сім'ї з особами з інвалідністю);
  • також батьки з прийомних сімей/опікунських родин/дитячих будинків сімейного типу.

Як зареєструватися у грантовому проєкті

Ті, хто долучаться до проєкту, отримають знання та гарантовану допомогу на розвиток бізнесу. Так, передбачені програмою:

  • онлайн-навчання від досвідчених спеціалістів;
  • консультації експертів та менторський супровід
  • грант до 179,83 тис. грн на розвиток власної справи.

Зареєструватися у грантовому проєкті можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму. 

Набір триватиме до 16 березня включно, а стартує навчання з 17 березня. Формат навчання — онлайн, участь безкоштовна.

 

грошова допомога
Оголошення. Джерело: СОС Дитячі Містечка Україна

Раніше ми розповідали, що громадяни, які проживають у західних областях зможуть отримати грошову допомогу від організації "Help". У рамках програми нададуть кілька тисяч євро.

Також ми повідомляли, що громадяни, які постраждали від російської агресії та потребують фіндопомоги, отримають виплати від благодійників. Кошти будуть доступні в одному з регіонів на сході країни.

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