Виплати від Німеччини — хто може отримати 4,3 тис. доларів

Німеччина виплатить українцям до 4,3 тис. доларів — деталі
Українці можуть подати заявки для участі у проєкті з надання грошової допомоги у березні 2025 року. Програму реалізовують за фінансування Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
Про це повідомляють організатори у соцмережі Facebook.
Детальніше про виплати від Німеччини
Благодійна організація "СОС Дитячі Містечка Україна" за підтримки уряду Німеччини надасть гранти за проєктом "Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей". Гроші виплатять після проходження навчання з підприємництва.
Проєкт охопить такі області:
- Полтавську;
- Київську;
- Львівську.
"Ми допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачене обов’язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес", — йдеться у повідомленні.
Взяти участь у проєкті можуть:
- батьки родин із дітьми, які проживають чи зареєстровані як переселенці у вказаних областях;
- батьки вразливих родин із неповнолітніми дітьми (багатодітні, неповні, сім'ї з особами з інвалідністю);
- також батьки з прийомних сімей/опікунських родин/дитячих будинків сімейного типу.
Як зареєструватися у грантовому проєкті
Ті, хто долучаться до проєкту, отримають знання та гарантовану допомогу на розвиток бізнесу. Так, передбачені програмою:
- онлайн-навчання від досвідчених спеціалістів;
- консультації експертів та менторський супровід
- грант до 179,83 тис. грн на розвиток власної справи.
Зареєструватися у грантовому проєкті можна, заповнивши спеціальну онлайн-форму.
Набір триватиме до 16 березня включно, а стартує навчання з 17 березня. Формат навчання — онлайн, участь безкоштовна.
Раніше ми розповідали, що громадяни, які проживають у західних областях зможуть отримати грошову допомогу від організації "Help". У рамках програми нададуть кілька тисяч євро.
Також ми повідомляли, що громадяни, які постраждали від російської агресії та потребують фіндопомоги, отримають виплати від благодійників. Кошти будуть доступні в одному з регіонів на сході країни.
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